  1. بین الملل
  2. سایر
۲۸ شهریور ۱۳۸۷، ۱۱:۳۰

عمرو موسی تاکید کرد:

ضرورت خروج فوری نیروهای بیگانه از عراق

ضرورت خروج فوری نیروهای بیگانه از عراق

دبیرکل اتحادیه عرب با اشاره به اینکه اتحادیه عرب مذاکرات درباره توافقنامه امنیتی بین بغداد و واشنگتن را پیگیری می کند، بر خروج هرچه سریعتر نیروهای بیگانه به عنوان امری ضروری تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی عربستان، عمرو موسی روز گذشته در کنفرانسی مطبوعاتی در مقر اتحادیه عرب در قاهره با اشاره به موضوع عراق گفت : نماینده جدید اتحادیه عرب برای تکمیل آنچه که آغاز کرده بودیم، به عراق رفت.

وی که این سخنان را پیش از سفر خود به نیویورک بیان کرد با اشاره به اینکه اتحادیه عرب ابتکار عملی را شروع کرده، تصریح کرد : ما مذاکرات درباره توافقنامه امنیتی بین عراق و آمریکا را از این زاویه پیگیری می کنیم که هیئت عراقی به شکل روشن و واضحی به همه اهداف مربوط به حاکمیت و موضع دولت عراق دست یابد و ساختاری را که منجر به محدود شدن عراق در آینده می شود، نپذیرد.

عمرو موسی افزود : موضع عربی در قبال این موضوع مبتنی بر اساس آزادی است و نه محدودیت و موضوع توافقنامه با توجه به حفظ حاکمیت عراق موضوع مهمی به شمار می رود. به ویژه درباره موضوع عقب نشینی نیروهای بیگانه که ضروری است این عملیات یعنی عقب نشینی نیروهای بیگانه از عراق هرچه سریعتر صورت بپذیرد.

دبیر کل اتحادیه عرب تاکید کرد : اصل سیاست عربی در عراق بر محقق شدن آشتی ملی و کنترل درگیری های طایفه ای، نژادی یا جغرافیایی استوار است.

کد مطلب 751873

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها