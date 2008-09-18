ضرورت خروج فوری نیروهای بیگانه از عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی عربستان، عمرو موسی روز گذشته در کنفرانسی مطبوعاتی در مقر اتحادیه عرب در قاهره با اشاره به موضوع عراق گفت : نماینده جدید اتحادیه عرب برای تکمیل آنچه که آغاز کرده بودیم، به عراق رفت.

وی که این سخنان را پیش از سفر خود به نیویورک بیان کرد با اشاره به اینکه اتحادیه عرب ابتکار عملی را شروع کرده، تصریح کرد : ما مذاکرات درباره توافقنامه امنیتی بین عراق و آمریکا را از این زاویه پیگیری می کنیم که هیئت عراقی به شکل روشن و واضحی به همه اهداف مربوط به حاکمیت و موضع دولت عراق دست یابد و ساختاری را که منجر به محدود شدن عراق در آینده می شود، نپذیرد.

عمرو موسی افزود : موضع عربی در قبال این موضوع مبتنی بر اساس آزادی است و نه محدودیت و موضوع توافقنامه با توجه به حفظ حاکمیت عراق موضوع مهمی به شمار می رود. به ویژه درباره موضوع عقب نشینی نیروهای بیگانه که ضروری است این عملیات یعنی عقب نشینی نیروهای بیگانه از عراق هرچه سریعتر صورت بپذیرد.

دبیر کل اتحادیه عرب تاکید کرد : اصل سیاست عربی در عراق بر محقق شدن آشتی ملی و کنترل درگیری های طایفه ای، نژادی یا جغرافیایی استوار است.