20 جشنواره علوم قرآنی در شهرستانهای خراسان رضوی برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، سید جواد جعفری پیش از ظهر امروز در نشست برنامه ریزی نمایشگاه " قرآن و عترت" در محل نمایشگاه بین امللی مشهد در جمع خبرنگاران با بیان این مطلب افزود: تبیین مسائل قرآنی در جامعه و معرفی فعالیتهای قرآنی از اهداف برگزاری این نمایشگاه است.

وی در ادامه فضای برگزاری نمایشگاه " قرآن و عترت" را هشت هزار متر مربع عنوان کرد و اظهار داشت: این نمایشگاه در 240 غرفه پذیرای فعالیتهای قرآنی خواهد بود.

جعفری برگزاری مراسم تجلیل از خادمان قرآنی خراسان رضوی، بیمه فعالان قرآنی، بحث آموزشهای قصص قرآنی، حضور 75 ناشر از سراسر کشور، دائمی شدن دبیرخانه جشنواره و نمایشگاه رمضان، بازدید رایگان بازدیدکنندگان از نمایشگاه قرآن را از مهمترین برنامه های در نظر گرفته شده در طول برگزاری نمایشگاه اعلام کرد.

وی درادامه برگزاری طرح جامع حفظ قرآن کریم و طرح جامع مفاهیم قرآنی ویژه موسسات قرآنی استان را از دیگر برنامه های این نمایشگاه عنوان کرد و بیان داشت: تاکنون بیش از 50 موسسه قرآنی رسمی توسط اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی تشکیل پرونده داده اند که با حمایت اداره کل ارشاد استان به طرح های قرآنی ورود پیدا کنند.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همچنین از فعالیت 10 مرکز تربیت مدرس و تربیت مربی قرآن کریم در استان خبر داد و گفت: فراگیران در این مراکز دانش های قرآنی را فرامی گیرند و بعد از فراگیری در قالب تربیت مربی قرآن کار آموزش علوم قرآنی در سطح استان را برعهده خواهند گرفت.

این مقام مسئول همچنین از برگزاری همزمان جشنواره علوم قرآنی در 20 شهرستان استان خبر داد و اذعان داشت: مرحله نهایی این جشنواره با معرفی برگزیدگان ایام الله دهه فجر برگزار خواهد شد.

همچنین در این نشست خبری سید سعید سرابی مدیر اجرایی نمایشگاه قرآن و عترت از حضور 15 نهاد مختلف در برگزاری این نمایشگاه خبرداد.

وی افزود: سعی کرده ایم در بخش های مختلف نمایشگاه طرح های متنوعی برای حضور بیشتر افراد برنامه ریزی کرده تا در غرفه ها شاهد بازدید از بخشهای مختلف فعالیت های قرآنی باشیم.

سرابی بخش فناوری اطلاعات و IT، بلوتوث های قرآنی، بحث توجه به مفاهیم قرآنی، هنرهای تجسمی، مصور سازی آیات قرآنی، هنرهای دستی و صنایع دستی، نمایش فیلم های کوتاه، بحث حجاب و عفاف از منظر قرآن را از مهمترین بخشهای در نظر گرفته شده در این نمایشگاه اعلام کرد.

همچنین سید محمد سیدی مدیر عامل نمایشگاه بین المللی مشهد گفت: سعی داریم در طول برگزاری نمایشگاه از افراد بازدید کننده از نمایشگاه در قالب سفره های افطاری و کریمانه پذیرایی شود.

وی در خصوص وسیله ایاب و ذهاب افراد بازدید کننده اظهار داشت: سعی ما برآن است تا برای بازدید کنندگان مشکلی پیش نیاید وشهروندان پس از بازید از نمایشگاه با اطمینان تمام با وسایل ایاب و ذهاب به منازلشان بازگردند.

سیدی در پایان زمان بازدید را از ساعت 15 تا 22 اعلام کرد.

سومین نمایشگاه " قرآن و عترت" خراسان رضوی از سوم تا هشتم مهرماه سال جاری در نمایشگاه بین المللی مشهد برگزار می شود.