50 میلیون کتاب دانش افزایی در اختیار سوادآموزان قرار گرفته است

علی ابراهیمیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فعالیت های فرهنگی صورت گرفته در نهضت سوادآموزی افزود: قرآن آموزی، توسعه معارف دینی و مهارتهای اساسی زندگی از جمله برنامه هایی است که آنها را پیگیری می کنیم.

وی از ارتقای سطح آگاهی های فردی و اجتماعی سوادآموزان طی برنامه های فرهنگی خبر داد و اظهار داشت: 400 عنوان کتاب دانش افزایی و اطلاع رسانی در زمینه های گوناگون در بالغ از 50 میلیون کتاب در اختیار سوادآموزان قرار گرفته است.

معاون آموزشی سازمان نهضت سوادآموزی انتشار این کتب را موجب تحکیم سواد در بین سواد آموزان دانست و ادامه داد: تعداد زیادی از دختران و زنان سوادآموز از این منابع استفاده می کنند و طی آن با مسئولیت های خود در خانواده و جامعه آشنا می شوند و تا به امروز از چنین طرح هایی استقبال خوبی به عمل آمده است.