۲۸ شهریور ۱۳۸۷، ۱۳:۱۸

اتصال ریلی خراسان به کلیه مبادی کشور برقرار می شود

مشهد - خبرگزاری مهر: استاندار خراسان رضوی گفت:‌ با اجرای برنامه های توسعه ریلی به چابهار و گرگان، اتصال ریلی خراسان با کلیه مبادی کشور برقرار خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمد جواد محمدی زاده ظهر امروز در دیدار با اعضای انجمن های صنفی شرکتهای حمل و نقل بین المللی خراسان رضوی با اشاره به ظرفیت ترانزیتی استان اظهار داشت: باید از این ظرفیت به نحو احسن استفاده شود.

استاندار خراسان رضوی با بیان اینکه در منطقه دوغارون، لطف آباد و باجگیران در حال انجام کارهای زیرساختی هستیم، تصریح کرد: منطقه ویژه اقتصادی سرخس، ایستگاه شهید مطهری و ایستگاه مشهد جهت ترانزیت کالا مبنی بر تعویض بوژی (تعویض چرخ و محور قطارهای ایرانی با قطارهای کشورهای CIS )، ساخت انبار، سیلوی گندم و ذخائر سوخت که توسط سرمایه گذاری دولتی، آستان قدس رضوی و بخش خصوصی در حال انجام است.

استاندار خراسان رضوی با بیان اینکه باید از ظرفیتها، امکانات فنی و پشتیبانی موجود به نحو مطلب بهره گیری شود، اظهار امیدواری کرد: با اجرای برنامه های توسعه ریلی به چابهار و گرگان، اتصال ریلی خراسان به کلیه مبادی کشور برقرار خواهد شد.

محمدی زاده با بیان اینکه در بحث جاده  برنامه دوبانده کردن محورهای مشهد - دوغارون، لطف آباد و باجگیران در دست اقدام است، خاطر نشان کرد: در حوزه حمل و نقل هوایی نیز به دنبال ایجاد کارگویی جهت ترانزیت کالا هستیم و ظرف 5/1 سال کارگوی در حد یک صد هزار تن در مشهد فعال خواهد شد.

وی تصریح کرد: شرکتهای حمل و نقل بین المللی بایستی در زمینه حمل و نقل هوایی جهت انتقال محصولات باغی و کشاورزی فعال شوند و شعاع کارشان را از آسیای میانه و افغانستان به کشورهای دور دست نیز گسترش دهند.

استاندار خراسان رضوی خواستار فعال شدن شرکتهای حمل و نقل در کشورهای هدف شد و افزود: فعال شدن شرکتهای عضو انجمن در کشورهای آسیای میانه و در امر ترانزیت ریل با مشارکت بخش خصوصی کشورهای آسیایی دارای اهمیت است.

وی عنوان کرد: باید از ظرفیت فرودگاه سرخس جهت حمل ونقل کالا توسط شرکت های عضو انجمن استان بیشتر استفاده شود و مدیرکل پایانه ها و حمل و نقل استان با بکارگیری مشاوره قوی و با کمک انجمن صنفی، توان استان را در زمینه حمل و نقل هوایی، ریلی و جاده ای افزایش دهند تا مطالعات جامع ترانزیت استان در دسترس باشد و استان به عنوان چهار راه ترانزیت کشور محسوب شود.

استاندار خراسان رضوی افزود: در صورت سرمایه گذاری بیشتر در ترانزیت و حمل و نقل قطعاً درآمد بیشتری نصیب استان خواهد شد.

مسعود عاطفی ناظر گمرکات استان نیز در این جلسه اظهار داشت: 64 درصد ترانزیت کشور از طریق گمرکات استان خراسان رضوی صورت می گیرد.

عاطفی تصریح کرد: به زودی سه دستگاه XR کامیونی در مبادی گمرکی استان در دوغارون، سرخس و لطف آباد نصب می شود.

کد مطلب 751920

