کارمندان در جو منفی محیط کار بیشتر دچار سرما می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از لس انجلس تایمز، بررسی ها نشان داده افرادی که رضایت کافی از جو حاکم بر محیط کار ندارند در فصول سرد سال سرمای محیط کار را چیزی بیش از اندازه واقعی آن حس می کنند .

در تحقیقی بیش از 65 نفر را بدون اینکه به آنها اطلاع قبلی داده شود از کار بر روی پروژه های کاری باز داشتند و به عبارتی در محیط کار در حاشیه قرار دادند.

نتیجه اینکه این افراد که به نوعی احساس انزوا و نارضایتی می کردند در دمای یکسان اتاق کار با دیگر همکاران عموما سرمای بیشتری احساس کرده و خواهان گرمایش بیشتری در محیط کار بودند.

در مطالعه ای دیگر برروی 52 نفر آنها را در محیط کاری صمیمانه و در تعامل نزدیک به دیگر همکاران قرار دادند. کارکنان از امکان ورزش و استفاده از فضاهای تفریحی با همکاران خود برخوردار بوده و در محیط کار نیز قرار بود همگی به طور مشترک به یکدیگر کمک کرده و روی یک پروژه کار کنند.

نتیجه اینکه این گروه در زمستان احساس می کردند دمای محیط کار که دقیقا مشابه دمای تحقیقات قبلی بود ، بالاست و نیازی نیست که اتاق کار این قدر گرم باشد.

در واقع این افراد به واسطه نوع احساس خود گرمای بیشتری را در وجودشان احساس می کردند.