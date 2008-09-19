استخراج نفت سنگین تسهیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، نفت خام سنگین یا قیر طبیعی به صورت طبیعی شامل مخلوطی از خاک، شن، آب و قیر طبیعی چسبناک است که درجه غلظت بالای این ماده قیمت آنها را بسیار افزایش داده و همچنین دستیابی به آن را با مشکل مواجه کرده است.

طبق آمار این رسوبات تنها در کشوری مانند کانادا می تواند بالغ بر 173.7 بیلیون بشکه نفت را تولید کند.

محققان دانشگاه "کالگاری" در راستای حل این مشکل موفق به ارائه شیوه ای برای تسهیل استخراج این مواد از اعماق زمین شده اند که با استفاده از آن می توان خصوصیات نفت خام سنگین را هنگامی که در دل زمین جای دارد بهبود داده و از این طریق علاوه بر کاهش زمان آغاز عملیات پالایش، جاری ساختن این مواد را نیز آسان تر کرد.

شیوه این محققان پمپ کردن هیدروژن و عوامل کاتالیزور و همزمان با آن گرم کردن نفت خام سنگین در درون چاه است. در این صورت زنجیره های هیدروکربنها در نفت سنگین شکسته شده و با تبدیل به مولکولهای کوچکتر، نفت به راحتی جریان یافته و پمپ کردن و ذخیره آن آسانتر خواهد شد.

بر اساس گزارش نیو ساینتیست، این شیوه علاوه بر تسهیل در استخراج نفت سنگین، میزان و قیمت تجهیزات و امکانات ذخیره مواد نفتی را که در سطح زمین مورد نیاز است کاهش خواهد داد.