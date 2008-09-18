تولیدات حوزه هنری زنجان به جشنواره "رویش" ارسال شد

به گزارش خبرنگار مهر در در زنجان، یوسف اماملو در کنفرانس مطبوعاتی خود با خبرنگاران در محل حوزه هنری استان زنجان افزود: تولیدات تصویری هنرمندان حوزه هنری استان جهت شرکت در جشنواره فیلم‌های کوتاه دینی "رویش" در اختیار دبیرخانه دائمی این جشنواره قرار گرفت.

وی ادامه داد: فیلم کوتاه داستانی "بهای عشق" به کارگردانی ابوالفضل گلفام‌، "تماس مشکوک" یحیی معصومی، "دانای درون" علی سعیدی و پویا نمایی "بشنو از نی" به کارگردانی نریمان سعادتی آثاری است که به این جشنواره عرضه شده است.

اماملو افزود: آثار رسیده به دبیرخانه جشنواره فیلم کوتاه رویش در دو بخش جنبی (ایده و فیلمنامه) و بخش اصلی (داستانی، مستند و پویا نمایی) به رقابت خواهند پرداخت.

رئیس حوزه هنری استان زنجان گفت: چهارمین جشنواره سراسری فیلم کوتاه دینی رویش به همت حوزه هنری 7 تا 11 آبان ماه در مشهد مقدس برگزار خواهد شد.

اماملو افزود: حوزه هنری استان برای حضور در این دوره از جشنواره و رقابت با تولیدات سایر مراکز استانی حوزه هنری، 10 طرح فیلم نامه نیز ارائه کرده است.