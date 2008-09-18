۲۸ شهریور ۱۳۸۷، ۱۶:۱۵

خیرین آملی سه میلیارد و 500 میلیون ریال به نیازمندان کمک کردند

ساری - خبرگزاری مهر:فرماندار شهرستان آمل گفت: خیران آملی در اولین سالگرد مجمع خیران شهرستان سه میلیارد و ‪ ۵۰۰‬ میلیون ریال به نیازمندان و دردمندان جامعه کمک کردند.

به گزارش خبرنگارمهر از آمل، علی اکبریان عصر پنجشنبه در جمع اعضای هیئت مدیره این مجمع افزود: این کمکهای مردمی و خیران شهرستان برای رفع نیازمندی های قشر محروم جامعه، امور درمانی، ساخت مسکن، آموزش و جهیزیه محرومان و خانواده‌های نیازمند هزینه خواهد شد.

اکبریان با اشاره به نگاه خیرخواهانه مردم شهرستان آمل خاطرنشان کرد: این مجمع در طول سال نیز از کمک خیران و مردم برخوردار است به طوری که در یک سال گذشته مردم و خیران شهرستان یک میلیارد و ‪ ۷۰۰‬میلیون ریال به این مجمع اهدا کردند.

وی با اشاره به اینکه مجمع خیران شهرستان آمل اولین مجمع خیران در استان مازندران است ، تصریح کرد:  این مجمع با هدف خدمت به محرومان جامعه تشکیل شده است.

به گفته اکبریان، خیران آملی با اقدامات خیرخواهانه خود ارتباطات زیبایی میان قشر ثروتمند و نیازمند جامعه به وجود آوردند وهم اکنون نیازمندان جامعه امیدوارانه به سوی این مجمع می‌آیند.

فرماندار شهرستان آمل اضافه کرد: این مجمع هم اکنون ‪ ۳۰۰‬عضو رسمی دارد و در مجالس و همایش‌ها بر اعضای آن افزوده می شود.

 

