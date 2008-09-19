روند مذاکره سایپا و فدراسیون فوتبال مثبت است

به گزارش خبرنگار مهر، حمید سجادی که از سوی مسئولان گروه خودروسازی سایپا ماموریت یافته تا برای حمایت مالی این کارخانه از تیم‌های ملی فوتبال کشورمان با مسئول بخش اقتصادی فدراسیون فوتبال مذاکره کند، در خصوص روند این مذاکرات گفت: در نشستی که با آقای درخشان، مسئول کمیته اقتصادی فدراسیون فوتبال داشتم در خصوص تمام مسائل مربوط به حمایت مالی سایپا از فدراسیون فوتبال به غیر از موارد مالی مذاکره کردیم.

سجادی که پیش از آغاز دیدار سایپا - کوروچی ازبکستان در جمع خبرنگاران حاضر در ورزشگاه آزادی سخن می گفت، ادامه داد: در این جلسه مواردی که سایپا می تواند به عنوان حامی مالی فدراسیون فوتبال از آن استفاده کند مانند نقش بستن آرم سایپا روی پیراهن تیم ملی، بک گراند مربیان تیم ملی پیش از نشست های خبری، اطراف زمین در زمان برگزاری بازیهای دوستانه و... مورد مطالعه طرفین قرار گرفت که گزارشی از آن تهیه کرده ام که ظرف امروز یا فردا به آقای بذرباش رئیس گروه خودروسازی سایپا تحویل خواهم داد.

وی با بیان اینکه فرایند مذاکره فدراسیون فوتبال با گروه خودرو سازی سایپا به گونه ایست که احتمال اجرایی شدن آن زیاد است، افزود: باید اطلاعات لازم در این خصوص را دریافت می کردم که در نشست با آقای درخشان این موضوع محقق شد.

مدیرعامل باشگاه سایپا در پاسخ به این سئوال که آیا در نشست با درخشان پیرامون مسائل مالی هم مذاکره شد؟، گفت: ما در خصوص مسائل صحبت نکردیم. این مسائل مربوط به بزرگان است.