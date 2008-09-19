درخواست معلمین ادبیات در استرالیا برای افزایش ساعات درس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اوسی تایمز، این حرکت در آستانه سال تحصیلی جدید در حالی صورت می گیرد که جامعه معلمان ادبیات در سال گذشته بارها نسبت به شکل و محتوای کتابهای درسی در مقاطع تحصیلی مختلف و نیز ساعات کلاسها اعتراض کرده بودند که این اعتراضها با تمام شدن سال تحصیلی به حال تعلیق درآمده بود.

با اجتماع دوباره معلمان برای سال جدید تحصیلی دوباره این نارضایتیها قوت گرفته و گویا معلمین استرالیایی قصد دارند تا پیش از گذشت زمان طولانی از سال ماجرای کتابهای درسی ادبیات را به سرانجام مشخصی برسانند.

سخنگوی جامعه معلمین ادبیات استرالیا در گفتگو با اوسی تایمز گفت:" محتوای نامناسب کتابهای ادبیات در دوره های مختلف تحصیلی باعث شده کودکان و نوجوانان از ساعات این درس فراری شوند و اتفاقا متولیان آموزش هم در این مقطع با تصمیم غلط برای کاهش ساعات درس ادبیات باعث شده اند زمینه اصلی تعلیم به مخاطره بیفتد."

به عقیده او دور شدن کودکان و نوجوانان از تعلیم ادبیات انگلیسی به عنوان زبان مادر اولا منبع تعلیم زبان را منحرف کرده و باعث می شود این رده سنی برای آموختن زبان مادری به منابع واژگانی چون فیلمها و تلویزیون تکیه کنند و دیگر اینکه بدون درک صحیح از کلمات انگلیسی درآموختن دیگر درسها و مفاهیم مشکل پیدا کنند.