امسال بیش از 18 هزار نفر در گلستان خون اهدا کرده اند

ه گزارش خبرنگارمهر از گرگان، علی اصغر مولانا عصر پنجشنبه در بازدید از پایگاه انتقال خون گرگان افزود: به رغم استقبال خوب شهروندان، نیاز به خون و فرآورده های آن دائمی است و با توجه به وجود بیماران نیازمند لازم است که مردم منطقه همواره برای اهداء خون مراجعه کنند.

وی اظهار داشت: از ابتدای ماه مبارک رمضان هزار و ‪ ۸۸۱‬ نفر برای اهداء خون به پایگاههای خون استان مراجعه کردند.

وی تصریح کرد: همه ساله در شبهای قدر شاهد افزایش مراجعان به پایگاههای انتقال خون استان هستیم و امسال اکیپ های سیار خونگیری در مطلی وحدت گرگان مستقر می شود.

به گفته مولانا ، همچنین در شبهای قدر اکیپ سیار خونگیری در مساجد شهرستان علی آباد کتول و همچنین اتوبوس سیار خونگیری در شهر "سرخنکلاته" برای خونگیری از مردم نوع دوست استان می شود.

مدیر کل انتقال خون گلستان از استقبال خوب شهروندان در اهدای خون به نیازمندان قدردانی کرد.

طبق آمار گلستان سالانه به بیش از 40 هزار واحد خون نیاز دارد.

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