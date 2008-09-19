صادرات فکر جایگاه ایران را در عرصه بین الملل تثبیت می کند

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، قادری شامگاه پنجشنبه در مراسم بازدید رئیس دانشگاه آزاد از سایت دانشگاه آزاد شیراز در شهرک صدرا، افزود: امروزه نیازمندیم که واحدهای بین المللی با زبان های مختلف در کشور ایجاد شود تا بتوانیم به صورت بین المللی نیز دانشجو پذیرش کنیم.

وی عنوان کرد: با تقلید و پیروی از تحقیقات دیگران نمی توان در حوزه فکر و اندیشه مطرح شویم بلکه باید این جریان را به سوی خلق علم و اندیشه و صدور آن تغییر داد.

نماینده مردم شیراز در مجلس خاطرنشان کرد: شیراز در حال حاضر به عنوان قطب علمی، پزشکی، نفت و گاز کشور مطرح است اما نمی توان قطب این موضوعات بود و رشته های دانشگاهی مرتبط با آن را در این شهر نداشته باشیم.

قادری بیان کرد: باید سرانه آموزش عالی در استان فارس و شهر شیراز و همچنین زمینه ایجاد رشته های مرتبط با نیازهای منطقه فراهم شود و مجلس نیز در این خصوص تلاشهای خود را خواهد داشت.

وی در ادامه سخنان خود گفت: دانشگاه آزاد در کشور منشا اثرات زیادی بوده و در این زمینه یک مدل موفق محسوب می شود.

نماینده مردم شیراز در مجلس افزود: می توان با پیروی از این الگو و مدل بسیاری از مشکلات را در بخش های دیگر کشور برطرف و آن را در سطح بین المللی مطرح کنیم.