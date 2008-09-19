نامزدهای نهایی کتاب سال آلمان معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دویچه وله، انجمن ناشران و مولفین کتاب آلمان پس از بررسی 161 عنوان کتاب منتشره در سال 2008 میلادی سرانجام به فهرستی شش نفره رسیدند و برنده عنوان کتاب سال را در تاریخ 13 اکتبر سال میلادی جاری (22مهرماه) از میان این شش نامزد انتخاب خواهند کرد.

شش نامزد عنوان کتاب سال آلمان عبارتند از شرکو فتاح، اووه تیلکامپ، دیتمار دات، ایریس هانیکا، اینگو شولتزه و رولف لاپرت.

به گفته رینر موریتس سخنگوی هیئت داوران این جایزه، اولویت انتخاب این نامزدها نه فقط جذابیتهای کتاب که محتوای خاص آنها نیز بوده و به عقیده داوران این جایزه طبعا هر کتاب پر فروشی با هر محتوایی نمی توانسته در این رده داوری قرار گیرد.

با معرفی نام برنده جایزه کتاب سال، جایزه بهترین رمان آلمانی زبان سال نیز به برنده این جایزه خواهد رسید و امسال انجمن ناشران و مولفین ترجیح داده هر دوی این جوایز را در یک مراسم واحد به برندگان آن اعطا کند.