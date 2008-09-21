شمیم مهر با عطر لاله های پرپر پیوندی ناگسستنی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، چه بسیار دانش آموزانی که در مهرماه دوران دفاع مقدس، مهر مدرسه را رها کرده و رزمنده شدند تا از هویت و ناموس، در امتحان عشقبازی دفاع کنند.

آغازی که در آن عِرق ملی با حس دفاع از کودک نوپای انقلاب عجین شد، آغازی که برای بسیاری، سرفصلهای نوینی از زندگی گشود و برخی را به قهقرای خودخواهی و ذلت کشاند.

به راستی باکری ها، فهمیده ها، علم الهدی ها در کدامین مکتب درس عشق و پاکبازی را فراگرفتند که اینگونه نامشان در تاریخ حماسه و مقاومت سرزمین اسلامیمان نقش بسته است؟

آیا برای آشنایی شکوفافه های زندگیمان با این یادمانها و تمثیلهایی عشق و ایثار که دبستان، دبیرستان و دانشگاه را رها کرده اند، برنامه ریزی شده است؟

آنان که دیروز به سوی جبهه ها رفتند و زیباترین تابلوهای ایثار و شهادت را در تاریخ ایران زمین تصویر کشیده اند، آیا از همین کلاسهای مدرسه نبودند؟

برخی اولیا و کارشناسان معتقدند برای آشنایی کودک با فرهنگ دفاع مقدس باید از دوران کودکی و آموزشهای پایه برنامه ریزی شود.

"حسین" غریبه آشنایی که در سالهای جنگ در خرمشهر دانش آموز بوده و اکنون به خاطر کارش در گرگان بسر می برد در گفتگو با خبرنگارمهر یاد ایام مدرسه، همکلاسیها و همرزمان شهیدش را گرامی داشت.

وی افزود: آن سالها در مدرسه، درس و مشق با حماسه و ایثار عجین شده بود و بچه ها علاوه بر کسب علم، مقاومت و آزادگی را

سرمشق کردند.

مادری که با شاخه گلی از مهر و دوستی ، پسرش را در اولین روز رفتن به مدرسه همراهی می کرد به خبرنگار مهر گفت: همزمانی بازگشایی مدارس با شروع دفاع مقدس نشانگر پیامهای ارزشمند این دو رویداد است.

وی اظهار داشت: مهر و محبت روز اول مدرسه همراه با تاکید به ارزشهای اسلامی و دوران دفاع مقدس باید در تمام طول سال در مدرسه حاکم باشد تا به فرایند نقش پذیری و جامعه پذیری کودک شتاب بخشد.

این مادر ادامه داد: ادبیات برخورد با کودک و انتخاب معلم ویژه این شکوفه ها از دیگر مسائلی است که باید به آن توجه بهینه شود.

احمد حسینی پدر دیگری اظهار داشت: امروز سلایق فرزندان و کودکان فرق کرده، بنابراین باید برای حفظ و آشنایی با ارزشهای دوران دفاع مقدس از شیوه های نو بهره گرفته شود.

وی ادامه داد: نصب پوستر و نگارش شعارهایی از دوران دفاع مقدس در محوطه مدرسه ذهن کودک را با آن ارزشها آشنا می سازد.

یک کارشناس امور تربیتی نیز گفت: دفاع مقدس که نشانه هویت و حمیت ما است باید به شیوه نو و صحیح به نسل آینده ساز منتقل شود.

مراد ابوذری افزود: نظام آموزشی نقش زیادی در حفظ و انتقال ارزشهای دفاع مقدس دارد که باید به آن توجه شود.

وی اظهار داشت: نحوه برخورد، پوشش، کلاه و نوع لباس پوشیدن معلم باید ملهم از ارزشهای اسلامی باشد زیرا در ذهن کودک تاثیر می گذارد.

وی تصریح کرد: در انتخاب معلمان ویژه کلاس اولی و پایه ابتدایی باید دقت زیادی شود و به مسائل روانشاسی امر توجه شود.

به گفته ابوذری، دفاع مقدس فرهنگ جدیدی در کشور ایجاد کرده که حفظ آن ضروری است.

‌قاسم حسنی رئیس گروه ابتدایی و پیش دبستانی سازمان آموزش و پرورش گلستان در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود : متولیان تعلیم و تربیت در شرایط کنونی که هجمه دشمنان برای نابودی ارزشها شدت یافته نقش بی بدیلی در پویایی و ماندگاری آن دارند.

حسنی تاکید کرد: نسل حاضر از دوران دفاع مقدس چیزی به خاطر نمی آورد و فقط از بزرگترها برخی موارد را شنیده که به همین منظور باید با برنامه ریزی صحیح به گونه ای عمل کرد که ارزشهای آن دوران برای این نسل نیز تبین شود.