646 واحد صنفی گلستان مورد بازدید و کنترل قرار گرفت

به گزارش خبرنگارمهر، حسینعلی تجری عصر پنجشنبه در جریان بازدید ستاد نظارت بر اماکن عمومی از برخی اماکن عمومی در گرگان افزود: این بازدیدها در راستای اقدامات کنترلی و نظارتی بر واحدهای صنفی از جمله اغذیه فروشی ها، کافی شاپ ها، مراکز پذیرایی و غیرهبه منظور رعایت حال روزه داران صورت گرفته است.

وی اظهار داشت: 27 واحد صنفی متخلف در این بازدیدها پلمپ و 14 نفر نیز به جرم تظاهر به روزه خواری دستگیر شدند.

به گفته تجری درماه مبارک رمضان به 44 واحد صنفی پذیرایی مجوز کسب داده شد که ملزم به رعایت شئونات اسلامی هستند.

مدیرنظارت براماکن عمومی گلستان ادامه داد: این واحدهای عمومی با نصب بنرهایی مشخص شده که مسافران می توانند از آنها استفاده کنند.

