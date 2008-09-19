هدف مس کرمان قرار گرفتن درصدر لیگ برتر است

به گزارش خبرنگار مهر درکرمان، مظلومی شب گذشته بعد از شکست تیم پاس همدان با نتیجه 2 بر صفر در جمع خبرنگاران در ورزشگاه امام علی(ع) کرمان گفت: بازی مقابل پاس همدان بسیار سخت و نفسگیر و در عین حال زیبا و تماشاگر پسند بود.

وی تصریح کرد: در نیمه اول این بازی بازیکنان پاس روی تیم مس کرمان فشار زیادی آوردند اما با آنالیز نحوه بازی این تیم در نیمه دوم، بازیکنان با فشار آوردن به دفاع کناری تیم پاس که نقطه ضعف این تیم است توانستند به دو گل دست یابند و سه امتیاز این بازی راکسب کنند.

وی با تشکر از بازیکنان مس کرمان گفت: قبل از این بازی با توجه به کسب دو پیروزی پیاپی مقابل استقلال و پیروزی تهران این خطر احساس می شد که بازیکنان دچار غرور شوند و از همین مسئله ضربه بخوریم که در همین زمینه هفته گذشته جلسات متعددی با بازیکنان تیم برگزار شد و نکات لازم به بازیکنان تذکر داده شد.

مظلومی افزود: انگیزه بازیکنان صنعت مس برای کسب پیروزی در بازیهای مس بالاتر فته است و توان فنی این تیم نیز با توجه به تواناییهای فنی مجموعه بازیکنان در سطح بالایی قرار دارد که این مسئله در بازی های آینده بیشتر نمایان خواهد شد.

به دلیل برخی اختلافات بین تربیت بدنی استان کرمان و باشگاه مس در خصوص در اختیار قرار دادن زمین مسابقه برای تمرینات شب قبل از بازی، برهانی مدیر عامل باشگاه صنعت مس کرمان از جایگاه تماشاگران بازی را تماشا کرد و از ورود به جایگاه اصلی خودداری کرد.

