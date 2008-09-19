60 میلیون تومان وام به مددجویان کمیته امداد زنجان پرداخت شد

محمدرضا پورجعفری در گفتگو با خبرنگار مهر در زنجان افزود: هم اکنون با همکاری سازمان فنی و حرفه‌ای به دو هزار و 400 مددجوی کمیته امداد مهارت و آموزش‌های ویژه‌ای جهت اشتغال زایی با هزینه‌ای بالغ بر 398 میلیون ریال ارائه می‌شود.

وی ادامه داد: با توجه به تورم و گرانی در سطح جامعه، سالانه بین 10 تا 15 درصد به آمار مددجویان تحت پوش کمیته امداد اضافه می‌شود.

پورجعفری، در ادامه با عنوان این که در حال حاضر، 22 هزار و 385 خانوار شامل 51 هزار و 331 نفر در نقاط شهری و روستایی، تحت پوشش کمیته امداد استان قرار دارند افزود: با روی کارآمدن دولت نهم، مستمری مددجویان کمیته امداد از هشت هزار تومان به 25 هزار تومان افزایش یافته است.

مدیر کمیته امداد امام خمینی (ره ) استان زنجان یادآورشد: در حال حاضر میزان مستمری مددجویان کمیته امداد، تک نفره 320 هزار ریال، دو نفره 370 هزار ریال ، سه نفره 440 هزار ریال ، چهار نفره 500 هزار ریال و همچنین پنج نفره به بالا 600 هزار ریال است که می‌توان گفت در حال حاضر میزان مستمری مددجویان نسبت به سال‌های گذشته بیش از 150 درصد رشد داشته است.

پورجعفری با اشاره به اینکه در سال گذشته میزان پرداخت مستمری از سوی این کمیته به مددجویان بیش از 150 میلیارد ریال بوده است، افزود: بیش از 40 هزار نفر در سطح استان تحت پوشش کمیته نیستند که با بررسی‌های به عمل آمده، وام‌های قرض الحسنه، هزینه‌های تحصیلی، درمانی، مسکن و همچنین وام خوداشتغالی به آن‌ها تعلق یافته است.

وی به بحث مقاوم سازی و بهسازی مسکن مددجویان روستایی اشاره کرد و افزود: طی سه سال گذشته، بالغ بر یک هزار و 650 واحد تکمیلی، تحویل خانواده‌های تحت پوشش شد.

پورجعفری ادامه داد: در سال گذشته هزار و 191 طرح از طریق بنگاه‌های زودبازده اجرا شد که در این زمینه نسبت به سال 85، 413 درصد رشد داشته‌ایم.