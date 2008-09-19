ساخت فیلم داستانی"سفر به دیگر سو" در زنجان آغاز شد

حمید پونه نویسنده و کارگردان این فیلم داستانی در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: در این فیلم بازیگرانی همچون غلامرضا مهدیون، مجتبی بیات، شهپر میثاق فر، مسعود سیف زاده، غلامرضا امندی و مهدی یار معروف خانی به ایفای نقش می پردازند.

وی افزود: جعفر آقاجانلو (مدیر تولید)، یحیی معصومی ( مشاور کارگردان)، محمود بازدار و زهرا محمودی (گریم)، محمود سپهری ( تصویربردار)، روح اله ذبیحیان( آهنگساز)، نوید نصیری( صدابردار) و مهین ندرلو (عکاس) از دیگر عوامل تولید این فیلم هستند.

پونه ادامه داد: مرکز حفظ و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان و حمید دهقان تهیه کنندگی فیلم " سفر به دیگر سو" را برعهده دارند.

