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۲۹ شهریور ۱۳۸۷، ۱۲:۵۴

همزمان با هفته دفاع مقدس؛

ساخت فیلم داستانی"سفر به دیگر سو" در زنجان آغاز شد

زنجان - خبرگزاری مهر: همزمان با هفته دفاع مقدس ساخت فیلم داستانی"سفر به دیگر سو" بر اساس طرحی از حسن اسدی با موضوع دفاع مقدس در زنجان آغاز شد.

حمید پونه نویسنده و کارگردان  این فیلم داستانی در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: در این فیلم بازیگرانی همچون غلامرضا مهدیون، مجتبی بیات، شهپر میثاق فر، مسعود سیف زاده، غلامرضا امندی و مهدی یار معروف خانی به ایفای نقش می پردازند.

وی افزود: جعفر آقاجانلو (مدیر تولید)، یحیی معصومی ( مشاور کارگردان)، محمود بازدار و زهرا محمودی (گریم)، محمود سپهری ( تصویربردار)، روح اله ذبیحیان( آهنگساز)، نوید نصیری( صدابردار) و مهین ندرلو (عکاس) از دیگر عوامل تولید این فیلم هستند.

پونه ادامه داد: مرکز حفظ و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان و حمید دهقان تهیه کنندگی فیلم " سفر به دیگر سو" را برعهده دارند.

کد مطلب 752194

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