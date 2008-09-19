دستور آزادسازی بخشی از وجوه سپرده قانونی بانکها صادر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در بخشنامه ای از روز پنج شنبه - 28 شهریورماه جاری- به بانکها اجازه داد تا سقف دو واحد درصد از سپرده های قانونی خود نزد بانک مرکزی را به صورت موجودی نقد نگهداری کنند.

در بخشنامه بانک مرکزی به کلیه مدیران عامل محترم بانک‌های دولتی، غیردولتی، شرکت دولتی پست بانک و موسسه های اعتباری توسعه و سینا آمده است: با توجه به انتشار «ایران چک بانک مرکزی» و لزوم خرید آن توسط بانکها و موسسات اعتباری و اینکه حجم موجودی نقدی بانکها و موسسات اعتباری فاقد اثر پول آفرینی بوده و همچنین لازم است انگیزه بانکها و موسسات اعتباری در پول رسانی به مردم به ویژه بهره برداری مناسب از دستگاه‌‌های خودپرداز تقویت شود.

برهمین اساس، بانک مرکزی از روز پنج شنبه مورخ 28/6/1387 به بانکها و موسسات اعتباری اجازه می‌دهد تا سقف دو واحد درصد از سپرده های قانونی خود نزد بانک مرکزی (مرتبط با منابع سپرده ای) را به صورت موجودی نقد (اسکناس، مسکوک و ایران چک بانک مرکزی) نگهداری نمایند.

اداره حسابداری کل و بودجه بانک مرکزی با احتساب مانده موصوف، نسبت به آزادسازی بخشی از وجوه سپرده قانونی هر بانک اقدام می‌نماید. بدیهی است در مورد بانکهای بدهکار، مبالغ آزاد شده صرف تسویه بخشی از اضافه‌برداشت آن بانکها می شود.