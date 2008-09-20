گزارش رژیم تجاری ایران سرگردان در راهروهای دولت

به گزارش خبرنگار مهر، 21 مردادماه سال جاری وزیر بازرگانی با حضور در جمع خبرنگاران با اشاره به مذاکرات خود با پرویز داوودی معاون اول رئیس جمهوری اعلام کرد:"در صحبتی که با آقای داوودی معاون رئیس جمهوری داشتم وی گفت رژیم تجاری ایران برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی تکمیل شده و به زودی ابلاغ می ‌‏شود" اما اکنون پس از گذشت 41 روز از این جلسه هیچ خبری از سرنوشت این گزارش منتشر نشده است.

در این راستا پرسشی که در شرایط فعلی مطرح است اینکه چرا گزارش رژیم تجاری ایران در راه مانده و مسئولان دولتی به رغم تصویب این گزارش، رغبتی به آغاز مراحل هفت گانه سازمان جهانی تجارت از خود نشان نمی دهند؟ البته باید اشاره کرد که حتی مسئولان وزارت بازرگانی و دفتر نمایندگی تام الاختیار تجاری ایران نیز حاضر به ارائه توضیحات در این رابطه نیستند.

بیش از دو سال و نیم از عضویت ناظر ایران در سازمان جهانی تجارت می گذرد و متاسفانه هنوز گامهای ابتدایی برای شروع مذاکرات الحاق از سوی ایران برداشته نشده است، در حالی که به گفته مقامات مسئول، مذاکرات ایران از تشکیل گروه کاری گرفته تا تعیین رئیس و سایر مراحل 7 سال به طول می انجامد و ایران هنوز در ابتدای این راه 7 ساله نیز قرار نگرفته است.

ایران در حالی نسبت به ارائه گزارش رژیم تجاری خود به سازمان جهانی تجاری تعلل می ورزد که هدف قدرت برتر شدن در منطقه را مطابق سند چشم انداز بیست ساله دنبال می کند، غافل از آنکه بسیاری از کشورهای منطقه و شرکای تجاری ایران یا به عضویت این سازمان درآمده یا در حال طی مراحل نهایی هستند و این خود مزیتی را برای آنها در تجارت با ایران فراهم می کند تا سودهای هنگفتی را از تبادلات تجاری با کشورمان نصیب خود کنند.

پیشینه تدوین گزارش رژیم تجاری

اولین ویرایش یادداشت نظام تجارت خارجی (گزارش رژیم تجاری ایران) در سال 1378 یعنی نه سال قبل در مجموعه وزارت بازرگانی تهیه شده که طی سنوات بعد متناسب با تغییرات در قوانین و مقررات گزارش اولیه به طور مکرر مورد بازبینی و تکمیل قرار گرفته است.

دو ماه پس از پذیرش درخواست الحاق ایران توسط شورای عمومی سازمان جهانی تجارت در پنجم خردادماه سال 1384، آخرین ویرایش گزارش رژیم تجاری جهت بررسی و ارائه نظرات دستگاهها، انجام بررسی ها و اعمال تغییرات و تعدیل لازم در سال 85 به دولت ارائه شد.

بررسی درخواست عضویت ایران در سازمان جهانی تجارت 9 سال به طول انجامید، به نحوی که تا پنج سال تقاضای عضویت در ایران در شورای عمومی سازمان مطرح نشد و پس از طرح نیز تا چهار سال اجماع در این زمینه صورت نگرفت و در نهایت پس از 9 سال درخواست ایران در پنج خرداد 84 با اجماع کشورها مواجه و پذیرفته شد.

این درحالی است که تحقق عضویت ایران نیازمند طی مسیری طولانی است و همانطور که گزارشات نشان می دهد، 22 کشوری که از سال 1995 به عضویت سازمان جهانی تجارت درآمده اند، نهایی شدن عضویتشان به طور متوسط بیش از 7 سال به طول انجامیده و حتی در مواردی روسیه بیش از 13 سال است که در حال مذاکره بوده و هنوز عضو دائم نشده است.

البته برخی از خبرها حاکی از تصویب این گزارش در 20 تیرماه در هیئت دولت و ارسال آن به وزارت خارجه است که متاسفانه به دلیل عدم اطلاع رسانی شفاف وزارت بازرگانی نمی تواند تائیدی بر صحت این موضوع گذاشت.

مراحل الحاق

با ارائه گزارش رژیم تجاری ایران به سازمان جهانی تجارت(WTO)، کارگروه الحاقی ایران در اولین نشست خود به بررسی این نظام تجاری خواهد پرداخت و کشورهای عضو کارگروه، سوالات خود را در خصوص این گزارش از تیم مذاکره کننده ایرانی خواهند پرسید.

پس از بررسی تمامی جنبه های نظام تجاری و قانونی ایران در کارگروه الحاقی، مرحله سوم که یکی از حساس ترین مرحله ها است، آغاز می شود. کارگروه الحاقی ایران در مرحله سوم به بخش اصلی الحاق یعنی مذاکرات چند جانبه با اعضاء می پردازد و در این مذاکرات شرایط و ضوابط الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی مشخص خواهد شد.

این شرایط و ضوابط شامل تعهداتی است که ایران باید در خصوص رعایت قوانین سازمان تجارت جهانی به محض عضویت در این سازمان ارائه دهد. مرحله چهارم الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی که همزمان با مرحله سوم اجرا می شود، انجام مذاکرات دوجانبه ایران با تک تک اعضای کارگروه در خصوص توافقات تجاری دوجانبه است و در این مرحله کشورمان باید با تک تک اعضای کارگروه در خصوص امتیازها و تعهدات مبادلات تجاری کالا و خدمات و دسترسی دو کشور به بازار یکدیگر به توافق برسد.

نتایج مذاکرات ایران در مراحل سوم و چهارم شامل سه سند جداگانه است که باید در مرحله پنجم به تصویب نهایی اعضای کارگروه برسد. سند اول عبارت از گزارش خلاصه اقدامات، شرح مذاکرات و شرایط الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی خواهد بود که در کارگروه تهیه شده است. سند دوم پروتکل الحاقی است که شامل شرایط و ضوابط مورد قبول ایران و دیگر اعضاء کارگروه جهت عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی است که در مذاکرات چند جانبه کارگروه تدوین شده است.

سند سوم نیز عبارت از توافقات دوجانبه بین ایران و تک تک اعضاء کارگروه در خصوص امتیازها و تعهدات مبادلات تجاری کالا و خدمات و دسترسی دو کشور به بازار یکدیگر است. سه سند مذکور در قالب یک مجموعه اسناد الحاقی در مرحله پنجم باید در نشست پایانی کارگروه به تصویب نهایی اعضای کارگروه برسد.

به گزارش مهر، مرحله ششم عضویت دائم ایران در سازمان تجارت جهانی، ارائه گزارش نهایی کارگروه به شورای عمومی سازمان جهانی تجارت و تصویب این گزارش در شورای عمومی یا نشست وزیران است. تمامی اسناد مربوط به الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت در تمامی مراحل مورد بررسی در کارگروه محرمانه بوده و تنها پس از تصویب شورای عمومی این سازمان قابل انتشار است.

پس از تصویب نهایی اسناد الحاقی ایران به سازمان تجارت جهانی در شورای عمومی یا کنفرانس وزیران این سازمان، سه ماه به ایران مهلت داده می شود تا مصوبه شورای عمومی سازمان تجارت جهانی را در مجلس شورای اسلامی به تصویب برساند. پس از گذشت مهلت 30 روزه، دولت باید این تائیدیه را به اطلاع دبیرخانه این سازمان رساند.

پس از گذشت این مراحل، ایران به عضویت کامل و دائم در سازمان تجارت جهانی در خواهد آمد، اما این آرزو چند سال دیگر محقق شود بر همگان پوشیده است.



به هرحال، شاید به جرات بتوان گفت که هر لحظه تعلل در عضویت ایران و ارائه این گزارش به عنوان اولین گام در شروع مذاکرات الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت، میلیونها دلار ضرر را برای اقتصاد کشور به همراه دارد، بنابراین ضروری به نظر می رسد که مسئولان با جدیت بیشتری این قصه را پیگیری و به سرانجام رسانند.