مترو و اتوبوسرانی با حداکثر ظرفیت روزانه 6 میلیون نفر را جابجا می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس سید جعفر تشکری هاشمی با اعلام این مطلب اظهار داشت: مرکز کنترل ترافیک تهران از ابتدای مرداد تا نیمه شهریور به عنوان اتاق فکر و برنامه ریزی و از نخستین روز ماه مبارک رمضان به عنوان اتاق کنترل و فرماندهی ترافیک مسئولیت ارائه و اجرای راهکارهای کاهش موانع و مشکلات موجود در جهت مدیریت اتفاقات و معضلات فرهنگی را بر عهده داشته است.

وی ادامه داد: بر اساس برآورد شرکت مطالعات جامع حمل و نقل و ترافیک با آغاز سال جدید تحصیلی و شروع سفرهای دانش آموزی و دانشجویی و بازگشت شهروندان از مسافرت های تابستانی 25 درصد بر حجم ترافیک تهران افزوده می شود.

وی اضافه کرد: معمولا درهفته های نخست مهرماه شاهد نوسان همراه با شوک ترافیکی هستیم که البته پس از گذشته دو سه هفته ترافیک به وضعیت طبیعی و پایدار بر می گردد.

وی با تاکید بر این که نسبت به سال گذشته تغییر جدی در حجم امکانات و تجهیزات ناوگان حمل و نقل شهری از جمله واگن های مترو نداشته ایم، تصریح کرد: به رغم این موضوع با برنامه ریزی فشرده شرکت مترو در ساعات اوج ترافیک سرفاصله حرکت قطارهای مترو کاهش و سفرهای شهری از طریق مترو 8 تا 10 درصد افزایش می یابد.

معاون شهردار تهران با اشاره به نیاز سالانه تهران به حداقل یک هزار دستگاه اتوبوس جدید به منظور جایگزینی با اتوبوس های فرسوده ، افزود: این در حالی است که تنها 70 دستگاه اتوبوس جدید دوکابین از پول شهروندان از سوی مدیریت شهری خریداری شده و 250 حواله اتوبوس اخیرا دریافت کرده ایم که 150 دستگاه آن را تحویل گرفته ایم.

تشکری هاشمی تعداد محدود اتوبوس هایی که به مردم تهران اختصاص یافته را بسیار کمتر از اتوبوس های مورد نیاز شهر تهران دانست و گفت: با این اعداد و ارقام نمی توان انتظار جهش در حمل و نقل عمومی داشت و از این رو با برنامه ریزی سنگین شرکت واحد روزانه چهار میلیون و 200 تا چهار میلیون و 300 هزار مسافر را می توانیم جابجا کنیم.

وی با احتساب جابجایی یک میلیون و 700 هزار مسافر از طریق مترو ، مجموع جابجایی مترو و اتوبوسرانی با حداکثر ظرفیت را 6 میلیون نفر در روز بر شمرد و خاطرنشان کرد: برای این که بتوانیم وضعیت موجود در ناوگان اتوبوسرانی را در سقف سال گذشته حفظ کنیم، تمامی اتوبوسهای دارای نقص فنی و فرسوده را به کار گرفته ایم.

معاون شهردار تهران با توجه به سیر نزولی در تحویل اتوبوس به مردم تهران، ایجاد شرایط سخت به ویژه در مهرماه را اجتناب ناپذیر دانست و اظهار داشت: مدیریت شهری حداکثر توان خود را در ناوگان حمل و نقل شهری به کار گرفته تا به رغم محدودیت ها و موانع موجود شهروندان تهرانی سختی کمتری را تحمل کنند.

تشکری هاشمی مهمترین مسئله تاکسیرانی با توجه به وضعیت خاص این سامانه حمل و نقلی را کنترل تاکسی ها از طریق شبکه نظارتی قوی قلمداد کرد و افزود: با کمک 38 شرکت خصوصی ناوگان تاکسیرانی کنترل می شود و به طور میانگین روزانه با 250 راننده متخلف از مجموع حدود 100 هزار راننده تحت پوشش سازمان تاکسیرانی برخورد می شود.

وی با اشاره به شناسایی لکه های دارای معضل ترافیک ، گره های ترافیکی و نقاط تصادف خیز با میزان فراوانی هر یک از آنها بر روی نقشه تهران ، تصریح کرد: پراکنش این نقاط بر روی شبکه معابر شهری به منظور آمادگی قبلی در اختیار دستگاههای مربوطه قرار گرفته است.

رئیس ستاد مهر رمضان در پایان با تاکید بر رابطه بسیار نزدیک و تعامل تنگاتنگ مدیریت انتظامی در حوزه راهنمایی و رانندگی و مدیریت شهری در حوزه حمل و نقل و ترافیک، اضافه کرد: در واقع این دو نهاد مکمل یکدیگرند و کارهای آنها در موضوعات فراوان به هم گره خورده است.