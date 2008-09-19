۲۹ شهریور ۱۳۸۷، ۱۳:۰۶

رحمانی فضلی به مهر خبر داد:

ارائه گزارش تفریغ بودجه 86 به شیوه جدید و تحلیلی تا اسفند ماه

رئیس دیوان محاسبات کشور از تلاش این سازمان برای ارائه هر چه جذاب تر گزارشهای تفریغ بودجه به مجلس خبر داد.

عبدالرضا رحمانی فضلی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر با اعلام این خبر اظهارداشت : گزارش تفریغ بودجه 86 در موعد قانونی خود که اسفند ماه سال جاری است به مجلس تقدیم خواهد شد.

وی افزود: در خصوص گزارش تفریغ بودجه 86 نتیجه بررسیها جمع آوری شده و اولین جلسه شاخص بندی و تحلیل را هم گذرانده ایم و طبق زمانبندی که داریم این گزارش را تا پایان سال به مجلس ارائه خواهیم داد.

رئیس جدید دیوان محاسبات تصریح کرد: امسال تلاش کرده ایم تا در ارائه این گزارش، گزارشهای موضوعی تهیه و در مورد عملکرد بودجه 86 و اموری که می تواند در تدوین بودجه 88 مبنا باشد تحلیل کلان ارائه دهیم.

وی تاکید کرد : تلاش ما این است تا گزارش تفریغ بودجه 86 بسیار خلاصه و همراه با تحلیل و جهت دهیهایی که می تواند در نحوه بودجه نویسی موثر باشد ارائه شود تا در هنگام قرائت در صحن علنی مجلس نیز موجبات خستگی نمایندگان را فراهم نکند.

 غلامعلی حداد عادل رئیس مجلس هفتم در مراسم اختتامیه تفریغ بودجه سال 85 در اسفند 86 که با حضور رئیس سابق دیوان محاسبات برگزار شد با اشاره به نحوه تهیه و قرائت گزارشهای تفریغ بودجه در مجلس زحمات دیوان در ارائه این گزارش را درخور تقدیر خواند و درعین حال آن را فاقد جذابیت برای نمایندگان مجلس دانست و در توصیه به مسئولان دیوان محاسبات خواست تا در شکل ارائه گزارش تغییری ایجاد کنند.

