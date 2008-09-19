دانشنامه "روزه و رمضان" بر روی پایگاه اینترنتی قرار گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، این دانشنامه با 418 مطلب شامل مقاله، گزیده کتاب، پرسش و پاسخ، چکیده پایان نامه در قالب 17 نمایه اصلی و 17 نمایه فرعی برای استفاده محققان و پژوهشگران علوم دینی بر روی پایگاه حوزه نت قرار دارد.

چیستی روزه، پیشینه تاریخی روزه در ادیان و ملل، روزه و رمضان در قرآن و روایت، روزه و سیره معصومان، اقسام روزه، رؤیت هلال و شروع و پایان روزه داری از مطالب این دانشنامه است.

علاقمندان می توانند برای استفاده از این دانشنامه به آدرس www.hawzah.net بخش دانشنامه پایگاه حوزه، احکام و عبادات، روزه و ماه رمضان مراجعه کنند.