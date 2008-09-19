جدول خاموشی هفته‌ آینده تهران اعلام شد

مدیرعامل شرکت توزیع برق تهران در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: وزارت نیرو جدول خاموشیها را از ابتدای تیرماه بر اساس احتمالات، تنظیم کرده و این جدول در شرایط مختلف بنا بر میزان تولید، میزان مصرف مشترکان، درجه هوا و رشد مصرف اعمال شده است.

سعید مهذب ترابی افزود: این جداول با پیش بینی بدترین شرایط تنظیم شده و مشاهده شد که در هفته گذشته به دلیل صرفه جویی و کاهش درجه دما، خاموشیها اعمال نشد یا در مواردی به صورت بسیار جزئی اعمال شد.

وی تصریح کرد: هفته آینده نیز جهت اطلاع مردم از زمان خاموشیها، جدولی که براساس پیش بینی بدترین وضعیت تنظیم شده اعلام می شود؛ ولی در اعمال آن شرایط تولید، مصرف و صرفه جویی مردم تعیین کننده است.

به گفته مهذب ترابی، این جداول اعلام می شود تا مردم برای مقابله با خاموشی های احتمالی آمادگی داشته باشند.



به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اطلاعیه‌ شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ، برنامه ی خاموشیهای احتمالی تهران به شرح زیر است.

از ساعت 24 تا 2 گروه‌های 9، 10،11؛ ساعت 2 تا 4 گروه‌های 1 و 2؛ از ساعت 4 تا 6 گروه 3؛ از ساعت 6 تا 8 گروه‌های 4 و 5؛ از ساعت 8 تا 10 گروه 6؛ از ساعت 10 تا 12 گروه‌های 7 و 8؛ از ساعت 12 تا 14 گروه‌های 9 و 10، از ساعت 14 تا 16 گروه‌های 11 و 1؛ از ساعت 16 تا 18 گروه‌های 2و 3؛ از ساعت 18 تا 20 گروه 4؛ از ساعت 20 تا 22 گروه‌های 5 و 6؛ از ساعت 22 تا 24 گروه 7 و 8 مشمول خاموشی‌ای احتمالی خواهند شد.

برنامه خاموشی احتمالی شهر تهران با فرض ایجاد بدترین شرایط موجود تنظیم شده و با توجه به مشارکت و همکاری صمیمانه و همه جانبه مشترکان در زمینه بهینه‌سازی مصرف و تلاش و همت همکاران صنعت برق و نیز کاهش دما و شدت مصرف، میزان خاموشی ها در قیاس با برنامه اعلام شده بسیار کم بوده؛ به نحوی که طی هفته‌های اخیر میزان خاموشی‌های ناشی از کمبود تولید برق به شدت کاهش یافته است.