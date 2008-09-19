واگذاری سواد آموزی بیش از پنج هزار بی سواد به بسیج هرمزگان

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، حجت الاسلام محمد حسن فروزان نژاد ظهر امروز در حاشیه مراسم سیاسی و عبادی نماز جمعه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: بر اساس آمارگیریهای رسمی سال 1385 در استان هرمزگان نرخ سواد معادل 83 درصد است که شمار بیسوادان در تمامی رده های سنی بیش از 200 هزار نفر اعلام شده است.
وی گفت: نرخ سواد در جامعه هدف سازمان نهضت سواد آموزی هرمزگان معادل 90 درصد در رده سنی 10 تا 50 سال است که در ساجاری تصمیم بر آن شده تا با انجام کاری بزرگ بیش از 50 هزار نفر تحت پوشش برنامه های سواد آموزی کشور قرار گیرند.
فروزان نژاد تجربه خوب بسیج در سال گذشته را یادآور شد و افزود: در سال 86 با همکاری صادقانه نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بیش از دو هزار نفر از بی سوادان استان تحت پوشش برنامه های سوادآموزی قرار گرفتند که امسال نیز در تفاهمنامه مشترکی سهم سواد آموزی از سوی بسیج به پنج هزار نفر افزایش یافته است.
نظر شما