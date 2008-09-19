واگذاری سواد آموزی بیش از پنج هزار بی سواد به بسیج هرمزگان

بندرعباس - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان نهضت سواد آموزی هرمزگان گفت: در نیمه دوم سال جاری با هدف ریشه کنی بی سوادی در هرمزگان علاوه بر فعالیت های این سازمان، کار سواد آموزی به بیش از پنج هزار نفر از بی سواد آستان هرمزگان نیز به بسیج واگذار می شود.