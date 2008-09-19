400 هزار دانش آموز لرستانی آماده حضور در مدارس هستند

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، علی ماکنعلی در سخنان پیش از خطبه های امروز نماز جمعه خرم آباد با تاکید بر اینکه برای حضور دانش آموزان در کلاس های درس تمهیدات لازم در نظر گرفته شده است ، اظهار داشت : دانش آموزان لرستانی همزمان با دوم مهرماه سالجاری در سطح 5 هزار و 400 آموزشگاه در قالب 20 هزار کلاس درس حضور خواهند یافت .

وی به فعالیت ستاد های پروژه مهر در همه شهرستان های استان اشاره کرد و بیان داشت : ستاد های پروژه مهر در قالب چهار کمیته تخصصی سازماندهی ، تجهیز و زیباسازی ، اطلاع رسانی و ارزش یابی و نظارت فعالیت های لازم برای بازگشایی مطلوب مدارس را صورت داده اند .

رئیس سازمان آموزش و پرورش استان لرستان با اشاره به سازماندهی نیروهای این سازمان ، افزود: همچنین بیش از 28 هزار از معلمان لرستانی برای تعلیم و تربیت دانش آموزان در سال تحصیلی جاری تلاش خواهند کرد .

ماکنعلی به فعالیتهای انجام شده در بخش تعمیرات مدارس اشاره کرد و بیان داشت : برای سال تحصیلی جدید اعتباری بالغ بر دو میلیارد تومان برای تعمیر مدارس هزینه شده است .

وی ادامه داد : همچنین در بخش تجهیز مدارس مقاطع مختلف تحصیلی در این استان در طی سال گذشته و امسال معادل 5 میلیارد تومان تجهیزات کارگاهی و آزمایشگاهی خریداری شده است .

رئیس سازمان آموزش و پرورش استان لرستان با اشاره به فعالیت های کمیته اطلاع رسانی ستاد پروژه مهر ، یادآور شد : در این بخش با اطلاع رسانی های صورت گرفته در بحث ثبت نام هیچگونه وجهی از سوی مدارس دولتی استان از دانش آموزان دریافت نشده است .

ماکنعلی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برگزاری جشن شکوفه های در سراسر استان ، خاطر نشان کرد : همزمان با 26 شهریور ماه بیش از 28 هزار دانش آموز کلاس اولی ، اولین روز مدرسه خود را جشن گرفتند .

وی همچنین به برگزاری جشن عاطفه ها در روز چهارم مهرماه سالجاری اشاره کرد و از دایر کردن پایگاههای جمع آوری کمک های مردمی و دانش آموزی در سطح مدارس استان خبر داد .

این مسئول یادآور شد : کلیه هدایا و کمک های نقدی جمع آوری شده در سطح مدارس لرستان برای دانش آموزان بی بضاعت همان مدرسه اختصاص خواهد یافت .