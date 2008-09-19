بندگی و عبودیت خداوند متعال دفاع امروز از اسلام است

به گزارش خبرنگار مهر در بجنورد، آیت الله حبیب الله مهمان نواز امام جمعه شهرستان بجنورد در آیین سیاسی عبادی این هفته با اشاره به فرا رسیدن هفته دفاع مقدس و روز حمله صدام بعثی به کشور جمهوری اسلامی افزود: باید به نسلهای امروز که در آن زمان نبودند هدف از 8 سال دفاع و چگونه دفاع نمودن را بیاموزیم.

وی افزود: در آن زمان استکبار جهانی سعی کرد که از شخصیتی متظاهر به اسلام چون صدام در جهت رسیدن به آمال خود که همان نابودی انقلاب اسلامی بود بیشترین بهره و استفاده را بردند و این در حالی بود که حکام مرتجع در گوشه و کنار جهان از او حمایت کردند.

نماینده مردم خراسان شمالی در مجلس خبرگان رهبری پیروزی انقلاب اسلامی را برای دشمنان انقلاب شکستی بزرگ در آن زمان عنوان کرد و گفت: در آن زمان دشمن می دانست و اکنون هم می داند که اگر انقلاب پیروز شود و پیروزی نهاییی رسد نه آمریکایی باقی می ماند و نه کفار مرتجع عرب و در نهایت اگر آن اسلامی که قرآن مجید مطرح می کند در ابعاد زندگی مردم استقرار یابد اثری از کفر و نفاق باقی نخواهد ماند.

وی ثابت قدم بودن در راه فداکاری و استقامت را از آیین دین مبین اسلام دانست و دفاع را امری واجب بیان کرد.