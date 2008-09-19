ارتقای سطح داوری در سال 2009 / قبلا انتخاب داوران سلیقه شخصی بود

به گزارش خبرگزاری مهر، بن همام روز پنجشنبه اولین جلسه کمیته موقت "سال داوری آسیا" را با هدف برنامه ریزی برای توسعه داوری آغاز کرد. او با اشاره به سازماندهی دوباره و تعیین داوران برتر برای بازیها خواستار اطمینان بیشتر در کنترل بازیهای حساس شد.

یکی از پیشنهادات جلسه تشکیل انجمن داوری AFC بود که می تواند زیر پوشش کنفدراسیون فوتبال آسیا قرار بگیرد. طبق این پیشنهاد قرار است داوران بازنشسته برای بالاتر رفتن سطح داوران آینده جذب این انجمن شوند.

بن همام گفت : " نمی گویم همیشه اما گاهی اوقات در گذشته انتخاب داوران براساس علاقه های شخصی انجام می شد و بکارگیری داوران عملاً انتخاب بهترین ها نبود".

" تیم های ملی و باشگاه ها با هزینه های فراوان مربیان گرانقیمتی به خدمت می گیرند و اردوهای مختلفی برگزار می کنند. پس مسئولیت ما این است که بهترین داوران را برای بازیهای آنها انتخاب کنیم. بهترین ها باید در بهترین بازیها باشند".

دراین جلسه یوسف یعقوب السرکال نایب رئیس و اعضا مسعود عنایت از ایران، نظری عبدالله از مالزی، کیم دائه یونگ از کره جنوبی، محمد محسن عاریف از سری لانکا، الناصر عبدالله از عربستان، سعید عبدالله از امارات و یاسوهیرو ماتسوزاکی از ژاپن حضور داشتند.

بن همام گفت:" ضعف داوری در بازیهای جام ملت های آسیا 2004 چین تلنگری بود تا دست به کار جدیدی بزنیم و گروه داوران نخبه را بوجود آوریم. در آسیا همانطور که بازیکنان و تیم های قدرتمندی را تحویل فوتبال داده ایم باید قادر باشیم داوران توانمندی هم تربیت کنیم".

انجمن داوران آسیا در سال 2009 اولین جلسه مجمع عمومی خود را برگزار می کند تا اعضا هیئت رئیسه انتخاب شوند. این انجمن با یک رئیس و دوازده عضو هیئت رئیسه که نمایندگانی از چهار منطقه آسیا خواهند بود اداره می شود.

بن همام در پایان گفت:" شما داوران باتجربه این قاره بوده اید و از اینک باید در نقش مسئول کار و مدیریت ظاهر شوید. بیش از آنکه به فکر کشور خاصی یا کشور خودتان باشید باید به قاره آسیا فکر کنید. ما نماینده همه آسیا در این انجمن هستیم از گوام تا یمن".