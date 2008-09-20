به گزارش خبرگزاری مهر، "راستقامتان جاوید" از گروه سیاسی شبکه تهران در هشت قسمت هر شب ساعت 19 پخش میشود. این برنامه روایت شش فرمانده دوران دفاع مقدس شامل سردار اسدی، سردار صفوی، سردار فضلی و سه فرمانده ارشد دیگر از امیران ارتش شامل پردیس، سلیمانجاه و آراسته است که به زندگی فرماندههان دفاع مقدس میپردازد.
در دو قسمت از این برنامه زندگی دو شهید دوران دفاع مقدس سردار سپاه حجتالاسلام والمسلمین شهید محلاتی نماینده وقت امام (ره) در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و دیگری امیر دلاور ارتش اسلام سرلشکر شهید آبشناسان در گفتگو با خانواده، دوستان و همرزمان پخش میشود.
گروه معارف در برنامه "جشن رمضان" هر شب در تالار بزرگ کشور با دعوت از هنرمندان دفاع مقدس و اجرای نمایشهایی با مضمون جنگ خاطرات آن دوران را زنده میکند. در این برنامه زندگینامه سرداران همت، باکری، خرازی، زینالدین و آبشناسان به تصویر کشیده میشود و سرداران پیشکسوت کوثری، فضلی، جعفری، بهشتی و ذوالقدر خاطرات خود را از آن دوران میگویند.
برنامههای "به خانه برمیگردیم"، "صبح تهران" و "نان و ریحان" (ویژه لحظات افطار) نیز در این هفته میزبان میهمانانی از ارتش و سپاه هستند و برنامههای "در استان" و "در شهر" نیز گزارشهایی از مراسمهای ویژه دفاع مقدس در سطح شهر و شهرستانهای استان تهران پخش میکند.
برنامه "نردبان" هم هر روز ساعت 45/14 برنامههایی با مضمون حضور نوجوانان در هشت سال دفاع مقدس پخش میکند.
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