توافق پراگ با استقرار سامانه موشکی آمریکا/خشمگین تر شدن روسیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، این توافقنامه میان وزیران دفاع دو کشور امضا شده و به آمریکا اجازه می دهد تا بخشی از سپر موشکی خود ( رادار موشکی ) را در پایگاهی در جمهوری چک مستقر کند.

این پایگاه راداری بخشی از سامانه موشکی واشنگتن در شرق اروپاست که روسیه به شدت با احداث آن مخالف است.

بخش دیگر این سامانه موشکهای رهگیری است که قرار است در خاک لهستان نصب شود.

وزیر دفاع آمریکا پس از امضای این توافقنامه ابراز امیدواری کرد : پارلمان جمهوری چک این توافقنامه را تصویب کند.

این درحالی است که فرمانده نیروهای موشکهای استراتژیک روسیه (SMF) اخیرا هشدار داد که موشک های بالستیک کشورش می توانند سایتهای دفاع موشکی آمریکا در اروپا (جمهوری چک و لهستان) را هدف قرار دهند.

آمریکا در ژانویه سال 2007 به دو کشور لهستان و جمهوری چک که پیشتر از اقمار شوروی بودند و در حال حاضر از اعضای اتحادیه اروپا و ناتو هستند، پیشنهاد داد تا یک سامانه دفاع ضد موشکی شامل 10 موشک رهگیر در لهستان و یک سیستم راداری را در خاک چک مستقر کند.

ایالات متحده توجیه خود را از این اقدام به زعم خود مقابله با تهدیدهایی موشکی کشورهایی مانند ایران و کره شمالی اعلام کرده، اما روسیه به عنوان مخالف اصلی استقرار چنین سامانه ای بر این باور است که تهران و پیونگ یانگ فاقد چنان توان موشکی هستند که بتوانند منافع واشنگتن را موردهدف قراردهند، بنابراین به باورکرملین هدف استقرارچنین سامانه ای ازسوی آمریکا دراروپای شرقی، کنترل سیستم های موشکی روسیه است.