همکاری متقابل بهترین گزینه برای حل موضوع هسته ای ایران است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بخش مطبوعاتی سفارت ایران در منامه، شیخ خالد بن احمد آل خلیفه وزیر خارجه بحرین در دیدار با حسین امیرعبداللهیان سفیر جمهوری اسلامی ایران در خصوص موضوع هسته ای جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر اهمیت لزوم ثبات وآرامش در منطقه و همکاریهای دو جانبه و یا چند جانبه، سیاست مبتنی بر مذاکره و تعامل سازنده جمهوری اسلامی ایران را ستود.

وزیر خارجه بحرین در عین حال گفتگو و همکاری متقابل را بهترین گزینه برای حل و فصل مشکلات خواند.

شیخ خالد بن احمد آل خلیفه ضمن تاکید بر همکاریهای فیمابین و مسائل مورد اهتمام مشترک دو کشور و اشاره به اهمیت روابط دوجانبه بین جمهوری اسلامی ایران و پادشاهی بحرین، بر ضرورت تداوم همکاری ها نیز تاکید کرد.

در دیدار حسین امیرعبداللهیان با شیخ خالد بن احمد بن محمد آل خلیفه دو طرف ضمن بحث و بررسی روابط دوجانبه، راههای توسعه و تقویت روابط در عرصه های مختلف مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

سفیر ایران با رو به رشد خواندن روابط دو کشور آمادگی تهران را برای توسعه هرچه بیشتر روابط وهمکاری های بین دو کشور اعلام کرد.

وی ضمن تبیین موضع ایران در عرصه های منطقه ای و جهانی بویژه در زمینه موضوع هسته ای، با نادرست خواندن برخی فضاهای کاذب رسانه ای، بر سیاست کشور که مبتنی بر دوستی و برادری و حسن همجواری بین جمهوری اسلامی ایران و همسایگان آن بویژه کشور دوست و برادر پادشاهی بحرین می باشد، تاکید ورزید.