تدوین و اجرای استاندارد نانو مواد تا سال 2009

دکتر رضا اسدی فر در گفتگو با خبرنگار مهر تقسیم بندی نانو مواد را از پروژه های کمیته بین الملی فناوری نانو ذکر کرد و اظهار داشت: طبق این طرح نانو مواد بر اساس سایز، خواص و کاربرد دسته بندی می شوند.

وی با بیان اینکه این تقسیم بندی می تواند نقشه راهی برای اندازه گیری و تدوین استاندارد در حوزه فناوری نانو باشد، گفت: این طرح در حال اجرا است و تا سال 2009 نهایی واجرایی خواهد شد.

اسدی فر به گسترش فناوری نانو و محصولات آن اشاره کرد و گفت: به منظور استانداردسازی در حوزه نانو، کمیته بین المللی استانداردسازی فناوری نانو با عضویت 30 کشور عضو اصلی که ایران عضو اصلی این کمیته بین المللی است و 10 کشور عضو فرعی ایجاد شد.

دبیر کمیته ملی استاندارد سازی فناوری نانو با تاکید بر اینکه 27 پروژه در حوزه نانو در دستور کار کمیته بین المللی نانو قرار دارد، اضافه کرد: تدوین استاندارد ایزو یکی از طرحهای اولویت دار این کمیته بود که اولین استاندارد کمیته بین‌المللی استاندارد سازی فناوری نانو (ISO/TC 229) با عنوان ترمینولوژی و تعاریف برای Nano-object (نانوذرات، نانوالیاف و نانو صفحات) منتشر شد.

اسدی فر با بیان اینکه کشورهایی نظیر انگلستان، آمریکا، فرانسه، ژاپن، چین و ایران اقدام به ایجاد کمیته ملی فناوری نانو کرده اند، افزود: کمیته ملی ایران با ایجاد 3 کارگروه تعاریف و استاندارد، سنجش و اندازه گیری و ایمنی و سلامت و محیط زیست فناوری نانو اقداماتی را در جهت استانداردسازی در این حوزه انجام داده است.