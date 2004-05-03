نويسندگان در سراي اهل قلم بيمه مي شوند

به گزارش خبرنگار ادبي " مهر" در اين سرا كه در ضلع شرقي نمايشگاه قرار گرفته است ، امسال نيز برنامه هايي با رويكرد تاريخ ، ادبيات ، معارف و مسائل نشر كتاب در دست اجراست.

از ديگر بخش هاي مستقر درسراي اهل قلم ، بخش بيمه نويسندگان است كه سالهاست توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي دنبال مي شود .

اين گزارش حاكي است نويسندگاني كه تحت پوشش بيمه اي هيچ كدام از موسسات دولتي و خصوصي قرار ندارند ، مي توانند با مراجعه به سراي اهل قلم و ارائه مدارك لازم ، نام خود را در فهرست بيمه نويسندگان قرار دهند.

به گزارش خبرنگار " مهر" بخش قابل توجهي از مبلغ بيمه به صورت ماهانه توسط وزارت ارشاد پرداخت مي شود و بخشي نيز بايد توسط خود نويسنده پرداخت گردد.

گفتني است يكي از شرايط بيمه شونده ، انتشار كتاب است. قرارداد مذكور بين وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و سازمان تامين اجتماعي منعقد مي شود.

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