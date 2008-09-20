شب قدر ؛ فرصت اتصال به معبود

شب قدر، شبى است که در آن تقدیر خلق و اجتماع تعیین و با ارائه به ‏محضر مقدس حضرت مهدى صلاحیت آن امور تأیید قرار گرفته و یا رد می شوند .

شب قدر شب خالق هستی است . در این شب فاصله زمین و آسمان به حداقل مى‏رسد، دعاى بندگان مستجاب مى‏شود و درهاى ‏غفران الهى به روى بندگان باز است.

از سوی ائمه اطهار و بزرگان دین، شب زنده داری و احیای لیالی قدر بسیار سفارش شده است، توبه و استغفار، طلب خیر دنیا و آخرت از خالق هستی، در شبی که سرنوشت انسان رقم می خورد، در آرامش بخشی به انسان گرفتار در زندگی ماشینی امروز بسیار مؤثر است .

در این شب قرآن به یکباره یر پیامبر نازل شده و سرنوشت یکساله تمام جهانیان بر قطب عالم امکان عرضه می شود، در این شب فرشتگان از کنار هیچ مؤمنی عبور نمی کنند جز آنکه بر او سلام کنند ، از شب تا سحر، الطاف خداوند است که بربندگانش نازل می شود.

شب قدر به این جهت " قدر" نامیده شده که جمیع مقدرات بندگان در تمام سال در آن شب تعیین می شود، شاهد این معنی سوره دخان است که می فرماید: " انا انزلناه فی لیلة مبارکة انا کنا منذرین فیها یفرق کل امر حکیم"؛ ما این کتاب مبین را در شبی پر برکت نازل کردیم و ما همواره انذار کننده بوده ایم، در آن شب که هر امری بر طبق حکمت خداوند تنظیم و تعیین می گردد( دخان/3 و4)