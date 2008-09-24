تلاش اسرائیل برای استحاله ماهیت تاریخی بیت المقدس

شهر بیت المقدس واقع در کرانه باختری رود اردن در شرق فلسطین تاریخی طولانی دارد. این شهر تا زمان اشغال آن توسط انگلستان و سپس رژیم غاصب صهیونیستی همواره به ‌جز مدت کوتاهی که در جنگهای صلیبی به دست مسیحیان افتاد، همواره در دست مسلمانان بوده است.



در سال 1917 میلادی فلسطین که تحت حاکمیت عثمانی بود پس از تجزیه این امپراتوری، تحت قیمومیت انگلستان درآمد و در سال 1947 رژیم غاصب صهیونیستی سرزمینهای فلسطینی را غصب کرد.



یک سال بعد از تأسیس رژیم اسرائیل در سال 1948، رژیم جدید تشکیلات خود را به قدس منتقل کرد و در تاریخ 23 ژانویه 1950 رسماً شهر قدس به عنوان پایتخت رژیم جعلی صهیونیستی اعلام شد.



بر اساس طرح تقسیم سازمان ملل در نوامبر 1947، قدس یک موجودیت مستقلِ شناخته شده دارد و اقدام رژیم اشغالگر برای اعلام این شهر به عنوان پایتخت، مغایر با قطعنامه سازمان ملل است.

سیاست یهودیزه کردن قدس

صهیونیستها از زمان اشغال این شهر در پی یهودی کردن چهره این شهر بوده‌اند. مهمترین برنامه آنها برای این امر در اختیار گرفتن حرم شریف و ساختن معبد یهودی در آنجاست. تحت پوشش این نگرشها، وزارت امور مذهبی اسرائیل کاوش‌هایی را در بخش مسلمان‌نشین در طول حرم شریف به عمل آورده است. گفته می‌شود در نتیجه این کاوشها، تاکنون تعدادی از اماکن تاریخی و مذهبی مسلمانان فرو ریخته و یا خسارت عمده دیده‌اند.



رژیم صهیونیستی در نتیجه حفاری‌ها و کاوش‌های بسیار خانه‌های بسیاری را ویران و اقدام به ساختمان سازی به سبک مدرن و امروزی نموده است.



از سال 1967 اسرائیل بر آن بوده است تا در این شهر وضعیت برگشت ناپذیر ایجاد نموده و کنترل انحصاری بر آن را بر عهده بگیرد و این سیاست همواره ادامه داشته است.

سیاست مذکور در دو سطح محلی و گسترده اجرا شده است. این امر در واقع به این معناست که ضمن ایجاد سلطه فیزیکی بر شهر، مخالفت داخلی و خارجی و بین المللی با این اقدامات ممکن تقلیل یابد.

در سطح محلی، برای ایجاد تمامیت جغرافیایی برای قدس و برتری جمعیتی به نفع یهودیان در شهر تلاشهای گسترده ای صورت گرفت و برای این هدف دو دسته فعالیت به کار گرفته شد :

- یکی کوشش برای جداسازی قدس شرقی از بقیه مناطق کرانه غربی

- دوم ایجاد مناطقی با اکثریت کامل یهودی

به منظور تغییر ساختار جمعیت، رژیم اسرائیل در صدد ساخت شهرکهایی در داخل و اطراف قدس است تا با استفاده از آن بتواند زنجیری از شهرکهای یهودی نشین به دور قدس بکشد.

سیاست شهرکسازی رژیم صهیونیستی در بیت المقدس امروزه گرچه با مخالفت جامعه جهانی روبرو شده است، اما اظهارنظرهای صرف و بدون ضمانت اجرایی سبب شده تا اسرائیل به بافتهای دینی و به ویژه اسلامی این شهر آسیب های جدی وارد کند و این امر در حالی صورت می گیرد که مجامع جهانی سکوت مطلق را در قبال آن اختیار کرده اند.

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نگارش: حسین امیری