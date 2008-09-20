به گزارش خبرنگار مهر، ورایتی اعلام کرد ست گرین در پروژه "گرین هورنت" نقش مبارز نقابدار را بازی میکند و چو نیز که یکی از چهرههای سرشناس سینمای آسیاست، نقش کاتو، پیشخدمت او را به عهده دارد که او نیز نقابدار است.
فیلم "گرین هورنت" برای نمایش از 25 ژوئن 2010 آماده میشود. این شخصیت اولین بار در سالهای 1930 در قالب یک نمایش رادیویی نوشته جرج دبلیو ترندل و فران استرایکر اجرا شد و بعدها و در دهه 1940 به عنوان یک مجموعه سینمایی به تصویر درآمد.
"گرین هورنت" در دهه 1960 نیز دستمایه یک مجموعه تلویزیونی بود و تاکنون مبنای در چند قصه مصور نیز بوده است. فیلمنامه فیلم جدید "گرین هورنت" را روگن و ایوان گلدبرگ نوشتهاند.
چو متولد 1962 در هنگ کنگ و سازنده فیلمهایی موفق چون "فوتبال شائولین" و "جنب و جوش کنگ فو" است. او امسال فیلم افسانهای علمی و بسیار پرفروش CJ7 را کارگردانی کرد. روگن 26 ساله بازیگر فیلمهایی چون "گوینده خبر"، "باردار" و "سوپر بد" است.
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