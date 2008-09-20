تبدیل گاز متان به پودر متان برای تسهیل در حمل و نقل

به گزارش خبرگزاری مهر، متان به دلیل در بر داشتن میزان بالایی از انرژی به نسبت سایر سوخت های فسیلی، منبع انرژی بزرگی برای آینده به شمار می رود.

به گفته محققان بیشترین حجم متان در بلورهای یخهای قطبی در اعماق اقیانوسها ذخیره شده اند که به دلیل شرایط خاص آن منطقه استخراج آن با مشکلات زیادی مواجه بوده و از آن مهمتر ذخیره و حمل نقل این گاز بسیار هزینه بر و مشکل خواهد بود.

برای ذخیره و حمل و نقل متان باید این ماده را تا منفی 113 درجه سرد کرده و یا تحت فشار 50 اتمسفر قرار داد که هر دو گزینه علاوه بر نیاز به میزان زیادی انرژی می توانند خطرناک و قابل اشتعال باشند.

گروهی از محققان برای رفع این مشکل از آب خشک - آبی که با ذرات ریز سیلیس مخلوط است - استفاده کردند به این معنی که متان را به داخل یک مخزن بزرگ وارد کرده و آب خشک را با کمک مخلوط کن‌های خاصی با آن مخلوط کردند.

این عمل باعث افزایش سطح آب توسط ذرات ریز سیلیس و افزایش میزان جذب متان توسط آب شد. پس از گذشت 30 دقیقه محققان مشاهده کردند که پودر سفید اشباع شده ای از متان به دست آمد که هر 6 گرم آن قادر به ذخیره یک لیتر گاز متان خواهد بود.

با این حال به گفته این گروه تحقیقاتی، این پودر نیاز دارد تا تحت فشار کم و دمای منفی 70 درجه قرار داشته باشد که این شرایط، آزادسازی متان را به واسطه افزایش دما و کاهش فشار عملی خواهد کرد.

بر اساس گزارش MSNBC، کاهش در هزینه ها و گسترش تجاری این شیوه نیازمند مطالعات بیشتر بوده و گروه تولید کننده این شیوه معتقدند می توان با استفاده از این روش گازهای دیگری را نیز با هزینه ای پایین به پودر تبدیل کرد.