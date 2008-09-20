طرح تجدیدنظر در آزمون ورود مهندسان جوان در دستور کار قرار گرفت

منوچهر خواجه‌دلویی در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: طرح تجدیدنظر در آزمون ورود مهندسین جوان در دستور کار وزارت مسکن و شهرسازی قرار گرفته است.

وی ادامه داد: در تجدیدنظر توجه ویژه‌ای به سنت استاد و شاگردی شده به گونه‌ای که مهندسان جوان زیر پوشش مهندسین با تجربه و حرفه‌ای قرار می‌گیرند و دوره آموزش خود را جهت ورود به بازار کار فرا می‌گذرانند.

وی همچنین از تصویب طرح اصلاح آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان خبر داد و گفت: این طرح در شورای توسعه نظام مهندسی به تصویب رسید.

وی گفت: هدف از اصلاح آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی، ارتقا کیفیت در ارایه خدمات مهندسی در پروژه‌های ساختمان است که در این راستا انحصارات در پذیرش و اجرای پروژه‌ها حذف، و سهمیه و ظرفیت ساخت و ساز شفاف شده است.

وی با اشاره به اینکه براساس اصلاح آیین نامه جدید توانمندی شرکتهای ساختمانی در ارایه خدمات مهندسی مشخص می شود، گفت: در آیین نامه جدید قانون نظام مهندسی ظرفیت وجود ندارد و سازنده باید پروژه را بیمه کیفیت کند.