پایگاه جامع فناوری اطلاعات خراسان جنوبی راه اندازی شد

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، نوید نظامی ظهر امروز در جمع مدیران خراسان جنوبی افزود: این پایگاه با توجه به اهمیت فناوری اطلاعات در زمینه ارتقای شاخص‌های ارائه خدمات الکترونیکی و افزایش سطح فعالیت حوزه اطلاع ‌رسانی راه‌ اندازی شده است.

وی اظهارداشت: تسریع اطلاع‌ رسانی مناسب به شهروندان، ارائه خدمات الکترونیک به آحاد مردم، پاسخ ‌گویی و شفاف ‌سازی و به طور کلی برای حرکت به سمت نهادینه ‌سازی و بهره‌ برداری از دولت الکترونیک،از جمله اهداف راه اندازی این پایگاه می باشد.

مدیر کل امور مالی و اداری استانداری خراسان جنوبی در خصوص آنچه از طریق پرتال استان در اختیار بازدیدکنندگان قرار می ‌گیرد، گفت: تمامی اطلاعات مربوط به استان نظیر معرفی استان، تاریخ و فرهنگ استان، جغرافیای استان، اطلاعات مربوط به هر یک از شهرستان‌ها، تمامی نقشه‌ های استان و شهرستان‌ها نظیر نقشه جغرافیایی، راه ها و جاده‌ها، اطلاعات مربوط به سرمایه ‌گذاری در استان، اطلاعات و شاخص‌های آماری و اخبار روز استان، ایران و جهان بر روی پایگاه جامع فناوری اطلاعات خراسان جنوبی قرار گرفته است.

نظامی اطلاعات مورد نیاز گردشگران و بازدیدکنندگان از استان نظیر هتل‌ها و رستوران‌ها، موزه‌ ها، تالارها و سینماها، صنایع دستی، جاذبه ‌های طبیعی، تاریخی و فرهنگی استان، برنامه پرواز‌ هواپیماها، آژانس‌های مسافرتی، ساعت حرکت اتوبوس‌ ها و آشنایی با گویش محلی را از دیگر خدمات پرتال جامع استان برشمرد.

سرپرست دفتر فناوری اطلاعات استانداری خراسان جنوبی یادآورشد: بستر پرسش و پاسخ عمومی در زمینه‌ های گوناگون نظیر پرسش از استاندار و مسئولان استان نیز بر روی این پایگاه فراهم شده است.