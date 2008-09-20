تیم ملی کبدی بانوان در جمع چهار تیم برتر آسیا قرار گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی کبدی بانوان ایران در گروه B دومین دوره مسابقات قهرمانی آسیا با تیم هایی از ژاپن، بنگلادش، مالزی و ترکمنستان همگروه بود.

بانوان ملی پوش کبدی کشورمان که از پنجشنبه هفته گذشته دیدارهای خود در مرحله مقدماتی این مسابقات را آغاز کردند با کسب پیروزی در هر چهار دیدار برگزار شده صدرنشین گروه خود شده وهمراه با تیم ژاپن راهی مرحله نیمه نهایی شدند.

همچنین از گروه A این رقابت ها تیم هندوستان- میزبان مدافع عنوان قهرمانی - و تایلند به عنوان تیم های اول و دوم به جمع چهار تیم برتر راه یافتند. مرحله نیمه نهایی مسابقات کبدی بانوان قهرمانی آسیا امروز در شهر "مادورا" هند برگزار می شود.

در این مرحله از رقابت ها نمایندگان کشورمان به مصاف تایلند می روند و بازیکنان تیم میزبان هم رو در روی ژاپن قرار می گیرند.