این فیلمساز درباره فیلم تازه خود به خبرنگار مهر گفت: "نفوذی" با فیلمنامهای از داود امیریان موضوعی مربوط به آزادگان جنگ ایران و عراق دارد. بخشی از داستان در میدان جنگ، بخشی دیگر در اردوگاههای رژیم بعثی و بعضی قسمتها نیز در زمان حال میگذرد. با توجه به داستان فیلم تولید آن نیازمند حمایتهایی است.
وی در مورد مراکزی که از تولید "نفوذی" حمایت خواهند کرد، افزود: صحبتهایی با بنیاد سینمایی فارابی انجام شده که بر اساس آنها فارابی از تولید این فیلم حمایت خواهد کرد. در عین حال صحبتهایی هم با دیگر نهادهای مرتبط با سینمای دفاع مقدس داشتهایم.
شورجه با اشاره به زمان تولید فیلم گفت: پس از فراهم شدن امکانات لازم از سوی طرفهای قرارداد تولید را شروع و فیلم را برای جشنواره فجر آماده میکنیم. هر چند "نفوذی" کاری با تمام ویژگیهای سینمای دفاع مقدس و سختیهای خاص خود را در تولید دارد.
طبق اعلام شورجه هنوز بازیگران این فیلم قطعی نشدهاند. "نفوذی" در محراب فیلم تهیه میشود و حسن علیمردانی مجری طرح آن است.
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