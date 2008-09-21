دوچرخه سواران تبریز استعداد رکابزنی در پیست را ندارند

مربی تیم دوچرخه سواری پتروشیمی تبریز بعد از قرار گرفتن این تیم درمکان پنجم، مرحله سوم لیگ باشگاه های کشور درگفتگو با خبرنگار مهر گفت: شهر تبریز هنوز پیست دوچرخه سواری ندارد و به همین دلیل شرایط حضور در مسابقات این رشته برای رکابزنان ما بوجود نیامده است.

وی با بیان اینکه دوچرخه سواران تبریزی استعداد رکابزنی در پیست را ندارند افزود: دوچرخه سواران این شهر از ابتدا در بخش جاده فعال بوده اند و از لحاظ فیزیک بدنی شرایط دوچرخه سواری در این رشته را دارند. بنابراین افت آنها در این مسابقات طبیعی بوده و توقعی برای کسب نتیجه در مواد داخل پیست را از آنها نداریم.

مربی تیم پتروشیمی تبریز درادامه تصریح کرد: درهیچ کجای دنیا رقابت های باشگاهی دوچرخه سواری در بخش پیست برگزار نمی شود و از این لحاظ فدراسیون ایران برای نخستین بار اقدام به برگزاری چنین دیدارهایی کرده است.

وی درهمین خصوص گفت: هم اکنون درکشور پنج پیست دوچرخه سواری در شهرهای مشهد، کرمان، اهواز، ساری و تبریز درحال احداث است که از بین تنها پیست بتنی مشهد تکمیل شده است، پیست چوبی ساری نیز نیمه کاره است اما پیست تبریز بعد از 25 سال هنوز ساخته نشده و نیمه کاره رها شده است و به نظر می رسد برای تکمیل آن 25 سال دیگر وقت لازم است.

خاتون آبادی در خصوص قهرمانی تیم دانشگاه آزاد در این رقابتها گفت: این تیم به گفته بسیاری از مسئولین منحل شده است اما رکابزنان آن برای اثبات قهرمانی خود با نام تیم دانشگاه آزاد اسلامی در مرحله سوم لیگ برتر شرکت کردند.