312 هزار کیلوگرم کالای غیر استاندارد در تیرماه مرجوع شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، خانم نیره پیروز بخت مدیر کل امور بازرسی کالا و امور صادرات و واردات با بیان این مطلب گفت: در این مدت 38 فقره کالای غیر استاندارد به ارزش کل 755 هزار و 428 دلار از نظر مقررات استاندارد اجباری و کیفیت مورد تایید قرار نگرفته که بر این اساس کلیه محموله های وارداتی نامرغوب مرجوع شده است.

وی گفت: محموله های وارداتی غیر استاندارد شامل اتوکلاو، یونیت دندانپزشکی ، کیسه ادرار جانبازان ، لامپ ، سانتریفوژ، لنت ترمز، کلید قطع و وصل ، اسباب بازی ، ظروف ملامین، منبع تغذیه کامپیوتر، آبسرد کن، کلید مینیاتوری، DVD، نوت بوک، یخچال، هویه دستی، سنگ برش و سایش، کولر گازی، شیلنگ ، لوله، پارچه، پوشاک، زعفران، شیرآلات بهداشتی بوده است.

وی افزود: از مجموع کالاهای نامرغوب مذکو 18 فقره ( 47.4 درصد) مربوط به کالاهای برق و 20 فقره ( 52.6 درصد) مربوط به کالاهای غیر برقی است.

مدیر کل بازرسی کالا و امور صادرات و واردات با بیان اینکه در مدت زمان مذکور بیشترین کالاهای غیر استاندارد مرجوعی تولید کشورهای جنوب شرقی آسیا بوده است، گفت: در همین بازه زمانی بیشترین کالای غیر استاندارد به ترتیب از کشورهای امارات متحده عربی ، کشورهای جنوب شرقی آسیا و اروپا وارد کشور شده است.