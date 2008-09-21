  1. استانها
  2. لرستان
۳۱ شهریور ۱۳۸۷، ۱۱:۲۶

در گفتگو با مهر عنوان شد:

1200 نقطه نامناسب برای تردد معلولان در لرستان شناسایی شد

1200 نقطه نامناسب برای تردد معلولان در لرستان شناسایی شد

خرم آباد - خبرگزاری مهر: مدیر کل سازمان بهزیستی استان لرستان از شناسایی یکهزار و 200 نقطه نامناسب و نیازمند به مناسب سازی برای تردد معلولان در این استان خبر داد.

علی روشنایی در حاشیه اولین جلسه کمیته مناسب سازی اماکن برای معلولین جسمی حرکتی استان لرستان در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد ، با بیان اینکه با بررسی های به عمل آمده توسط کارشناسان این سازمان این نقاط نیازمند مناسب سازی شناخته شده اند ، خواستار همکاری و مساعدت همه دستگاههای ذیربط برای اصلاح این نقاط در راستای رفاه معلولان لرستانی شد .

وی همچنین از انتخاب این استان به عنوان دبیر کمیته مناسب سازی اماکن عمومی معلولان غرب کشور خبر داد و ابراز امیدواری کرد : با همکاری و تعامل میان کلیه دستگاهها گامهای مثبتی در زمینه احقاق حقوق معلولان و جانبازان که 20 درصد جمعیت کشور را شامل می شوند برداشته شود .

مدیر کل سازمان بهزیستی استان لرستان همچنین در بخش دیگری از سخنان خود نظامنامه جامع حمایت از معلولین مصوب سال 83 را یکی از افتخارات دولت نهم عنوان کرد و یادآور شد : اجرای کامل این نظامنامه گامی مهم در راستای حمایت از حقوق شهروندی معلولان در جامعه محسوب می شود .

روشنایی همچنین به دستاورد های این جلسه اشاره کرد و خاطر نشان ساخت : در این جلسه مقرر شد 1200 نقطه شناسایی شده برای مناسب سازی ، از طریق شهرداریها و ادارات مربوطه در یک مدت زمان معین به بستری مناسب برای تردد معلولان در این استان تبدیل شود .

کد مطلب 752757

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها