تامین لوله و قطعات مورد نیاز صنعت نفت از سوی سازندگان داخلی

سیف الله خواجویان در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز افزود: شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب سالانه حدود 200 کیلومتر لوله برای اجرای پروژه های خود نیاز دارد که با حمایت های انجام شده از توانمندان داخلی این میزان لوله 4 و 6 اینچ، در داخل تامین خواهد شد.

وی ادامه داد: با حمایت تولید کنندگان داخل و با هدف قطع نیاز به واردات اقلام و کالاهای ضروری صنعت نفت، خط تولید لوله های بدون درز 6 اینچ در گروه ملی صنعتی فولاد خوزستان در آینده نزدیک تجهیز و راه اندازی می شود.

خواجویان اظهار داشت: با توجه به این که لوله های 6 اینچ از پرمصرف ترین اقلام مورد نیاز تاسیسات نفتی در بخش های مختلف صنعت نفت به ویژه مناطق نفت خیز جنوب است، راه اندازی این خط تولید نقش مهمی در تامین کالاهای مورد نیاز وزارت نفت و قطع وابستگی به شرکت های خارجی دارد.

راه اندازی خط تولید داخلی بی تاثیر بودن تحریمها را اثبات می کند

مدیر تدارکات و امور کالا شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب در باره تحریم و اعمال فشارهای بین المللی برای تضعیف صنعت نفت ایران گفت: با راه اندازی این خط تولید علاوه بر افزایش توانمندی داخل، بی تاثیر بودن تحریم های بین المللی ثابت خواهد شد.

خواجویان تصریح کرد: هم اکنون کشورهایی که در مقایسه با کشور ما، صنعت نفت پر تجربه ای نیز ندارند، از خط تولید انواع لوله ها برخوردارند از این رو با توجه به تجربه بزرگ کشور در صنعت نفت و توانمندان برجسته در زمینه صنعت، به توسعه صنایع فولاد سازی ایران نسبت به راه اندازی و تقویت این خطوط و رفع وابستگی از خارج امیدواریم.

مدیر تدارکات و امور کالا شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب گفت: توان تکنولوژیک و استعداد نیروی انسانی کشور ما در بخشهای مختلف صنعت به مراتب بالاتر از دیگر کشورهای صنعتی آسیای جنوب شرقی است به گونه ای که با مراجعه به این کشورها و بررسی وضعیت نرم افزاری و سخت افزاری صنعتی آنان، به توانمندی و استعدادهای داخلی در زمینه پیشرفت در بخش های مختلف صنعت مانند فولاد و قطعه سازی بیشتر پی می بریم.

خواجویان یادآور شد: انگیزه حمایت از توانمندی داخل برای تولید لوله های 6 اینچ در میان مسئولان صنعت نفت هنگامی افزایش یافت که با مراجعه به شرکت های خارجی، توان و استعداد ایرانی برای ساختن بسیاری از کالاهای مورد نیاز صنعت نفت را بسیار بالاتر دیدند.

وی ادامه داد: مدیریت شرکت ملی مناطق نفت خیز در نخستین اقدام خود برای ایجاد و توسعه خط تولید این لوله از کارخانه های مهم لوله سازی کشور دعوت کرده است و یک بسته پیشنهادی را که نیازهای پنج ساله مناطق نفت خیز جنوب به لوله های بدون درز درآن عنوان شده بود، در چارچوب سیاست های تشویقی و ابزارهای حمایتی با توجیه اقتصادی کاملا فنی و پر سود به آنان ارائه شد.

بسته پیشنهادی مناطق نفت خیز جنوب مورد قبول کارخانه های لوله سازی کشور

خواجویان گفت: بسته پیشنهادی مناطق نفت خیز جنوب مورد قبول همه اعضای شرکت کننده در آن نشست مشترک قرار گرفت، اما تنها دو عضو شرکت کننده (شرکت لوله سازی اهواز و گروه ملی صنعتی فولاد خوزستان) به پذیرش و اجرای آن پاسخ مثبت دادند.

وی افزود: شرکت لوله سازی اهواز واردات ماشین آلات برای تامین خط تولید آن و ورود مواد اولیه لوله های بدون درز را از جمله مشکلات خود عنوان کرد، اما گروه ملی صنعتی فولاد خوزستان یک ویژگی برترداشت که خود تولید کننده لوله های بدون درز بود.

مدیر تدارکات و امور کالا شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب با اشاره به پتانسیل وجود مواد اولیه و توان تولیدی گروه ملی صنعتی فولاد خوزستان، ادامه داد: بهترین امکان تولید لوله های بدون درز 6 اینچ که به طور عمده نیاز اصلی مناطق نفت خیز جنوب است، در این شرکت وجود دارد از این رو با حمایتهایی که از این شرکت شده است، امیدواریم به زودی خط تولید انبوه این نوع لوله ها در کشور راه اندازی شود.

خواجویان با اشاره به بسته پیشنهادی و نوع حمایت شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب ازگروه ملی صنعتی فولاد خوزستان برای راه اندازی این خط تولید گفت: طبق بسته پیشنهادی، یک قرارداد خرید لوله به مبلغ 33 میلیون دلار با گروه ملی صنعتی فولاد خوزستان برای تامین نیاز سه ساله مناطق نفت خیز جنوب به انواع لوله های بدون درز 4 اینچ منعقد شد تا این شرکت از محل این منبع مالی بتواند خط تولید و فناوری لازم را در کارخانه های خود نصب و تجهیز کند و زمینه را برای تولید لوله 6 اینچ نیز فراهم کند.

وی گفت: با این قرارداد گروه ملی صنعتی فولاد خوزستان فرصت یافت تا نواقص خط تولید خود را بر طرف رفع کند. این مهم انجام شد و پس از یک سال تلاش نخستین لوله تولیدی این شرکت تحت آزمایش های مختلف قرار گرفت که با انجام این آزمایش ها، لوله های تولیدی گروه ملی صنعتی فولاد حداقل استانداردهای لازم برای نصب در تاسیسات نفتی مناطق نفت خیز را کسب کرده است.

خواجویان افزود: در زمان حاضر این کارخانه بخشی از نیاز ما را تولید می کند اما برای تولید انبوه لوله های بدون درز 4 و 6 اینچ، هیئت مدیره شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب تصمیم گرفته کمک های لازم را برای حمایت از این صنعت انجام دهد.

وی تصریح کرد: هم اکنون در آستانه تولید آزمایشی لوله های شش اینچ در داخل کشورهستیم، اما ابتدا باید در مورد بررسی های فنی و مراودات ضروری برای انطباق استانداردهای لازم از نظر نوع آلیاژ ومواد لوله های تولیدی مورد نظر، با تولیدکننده به توافق نهایی برسیم.