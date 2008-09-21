آیه روز:
وابتغ فیما آتَاک الله الدار الآخرةَ ولا تَنس نصیبک من الدنیا وأحسن کما أحسن الله الیک ولا تَبغ الفساد فی الأرضِ ان الله لا یحب المفسدین .
در آنچه خدا به تو عطا کرده است سراى آخرت را بجوى و سهم خود را از دنیا فراموش مکن، و نیکى کن همانگونه که خدا به تو نیکى کرده است ، و در زمین خواهان فساد مباش ، بى تردید خدا مفسدان را دوست ندارد .
سوره قصص، آیه 77
ذکر روز یکشنبه:
حدیث امروز:
امام محمد باقر(ع):
ان الله یبغض الفاحش المتفحش .
راستی که خداوند شخص بد زبان بیهوده گوی را دشمن می دارد .
جهاد با نفس، ح 677
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