  1. دين، حوزه، انديشه
  2. سایر
۳۱ شهریور ۱۳۸۷، ۸:۵۷

کلام روز

کلام روز

خبرگزاری مهر - گروه دین و اندیشه: بی تردید کلام الهی و سخنان بزرگان دین، بهترین و مطمئن ترین چراغ راهنمای بشریت به سوی خیر دنیا و آخرت و کسب مواهب ارزشمند است. مرور روزانه برخی نکته های هدایتگر، نقش ارزشمندی در روشنگری ذهنی و روحی خواهد داشت.

آیه روز:

وابتغ فیما آتَاک الله الدار الآخرةَ ولا تَنس نصیبک من الدنیا وأحسن کما أحسن الله الیک ولا تَبغ الفساد فی الأرضِ ان الله لا یحب المفسدین . 

در آنچه خدا به تو عطا کرده است سراى آخرت را بجوى و سهم خود را از دنیا فراموش مکن، و نیکى کن همانگونه که خدا به تو نیکى کرده است ، و در زمین خواهان فساد مباش ، بى تردید خدا مفسدان را دوست ندارد .   

سوره قصص، آیه 77

ذکر روز یکشنبه:

حدیث امروز:

امام محمد باقر(ع):

ان الله یبغض الفاحش المتفحش .

راستی که خداوند شخص بد زبان بیهوده گوی را دشمن می دارد .

جهاد با نفس، ح 677

کد مطلب 752765

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها