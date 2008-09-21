پذیرش دانشجو در رشته "مدیریت خانواده" در دانشگاه علمی کاربردی لرستان

کیانوش بهرهی در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد ، اظهار داشت: این دوره شامل 16 پودمان اجباری و اختیاری است که دانشجویان این دوره می توانند در هر ترم تحصیلی با امکان انتخاب دو پودمان در طول مدت حداقل 5/2 سال و با گذراندن 8 پودمان اجباری و سه پودمان اختیاری مجموعه ای جامع از مهارتهای علمی کاربردی را در اختیار اعضا خانواده خود قرار دهند.

وی تصریح کرد: دانشجویان مشغول به تحصیل در این دوره موفق به دریافت مدرک مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری خواهند شد و امکان ادامه تحصیل در مقطع بالاتر را در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی دارند.

رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد استان لرستان همچنین از ثبت نام این دوره از فردا خبر داد و افزود: علاقمندان به ثبت نام در این دوره غیرحضوری می توانند با مراجعه به دفاتر پستی سراسر استان و خرید دفترچه راهنما از 31 شهریور تا هفتم مهرماه سال جاری از طریق سامانه ثبت نام اینترنتی دوره کاردانی پودمانی غیرحضوری مدیریت خانواده به آدرس www.rcg.uast.ac.ir نسبت به ثبت نام در این دوره اقدام کنند.

بهرهی با بیان اینکه داوطلبان پس از ثبت نام با مراجعه به دانشگاه واحد لرستان نسبت به تهیه کتب و جزوات اقدام خواهند کرد، خاطر نشان کرد: شهریه ثبت نام برای هر پودمان انتخابی 300 هزار ریال است و تنها شرط پذیرش در این دوره داشتن مدرک دیپلم دوره متوسطه بوده و هیچگونه شرط دیگری از جمله حد نصاب معدل، جنسیت، سن و محدودیت پذیرش در انتخاب این رشته وجود ندارد.