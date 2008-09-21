تزریق واکسن آنفلوانزا در دوران بارداری باعث ایمنی جنین می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فاکس نیوز، با توجه به اینکه واکسن آنفلوانزا برای نوزادان تا سن 6 ماه ممنوع می باشد چنانچه مادر در دوران بارداری این واکسن را تزریق کند فرزندش نیز ایمن خواهد شد.

چنانچه مادران باردار فقط یک بار در طول دوران بارداری از این واکسن استفاده کنند برای ایمنی خودشان و جنین کافی است و نیازی به بار دوم نمی باشد.

محققان برروی 340 مادر باردار در طول یک سال بررسی کردند در این میان گروهی واکسن آنفلوانزا زده بودند و گروهی نیز اقدام به این کار نکرده بودند.

جالب این است که بررسی ها نشان داد میزان ابتلا به بیماریهای تنفسی در مادران و نوزادشان تا سن 6 ماهگی در گروهی که واکسن زده بودند 63 درصد کمتر از گروهی بود که واکسن نزده بودند.

در ضمن تب ناشی از عفونت نیز در این نوزادان به طور قابل ملاحظه ای کمتر از سایرین بود.