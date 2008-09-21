معادل 50 درصد سرمایه گذاریهای مناطق ویژه در خلیج فارس صورت گرفته است

عبدالعلی صاحب محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر در بندرعباس اظهار داشت: کارهای بزرگی در حوزه فعالیتهای زیربنایی در منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس در جوار بندرعباس و بندر شهید رجایی در حال اجراست که هرمزگان را به عنوان یکی از قطب های تولید آلومینیوم و فولاد کشور تبدیل می کند.

وی گفت: آغاز تولید فولاد در استان هرمزگان با ایجاد مجموعه ای با تولید سالانه 300 هزار تن در سال و با مشارکت بخش خصوصی آغاز شد و در پی آن به زودی شاهد بهره برداری از چندین مجموعه بزرگ تولید آلومینیوم و فولاد به ظرقیت بیش از سه میلیون تن در فازهای ابتدایی خواهیم بود.

صاحب محمدی همجواری با دریا، نزدیک بودن به باراندازهای صادراتی، به صرفه بودن سرمایه گذاری در این منطقه، شبکه مناسب راه آهن و جاده و غنی بودن مناطق متعدد استان به کانیهای ارزشمند را دلایل اساسی توسعه و رشد این منطقه عنوان کرد و گفت: دولت تلاش کرده است در این سه سال حرکت خود را به گونه ای ساماندهی کند که توجه به همه قسمت ها و با رعایت عدالت صورت گیرد.

استاندار هرمزگان به دومین مزیت استان در بخش صید و صیادی اشاره کرد و گفت: صیدانواع آبزیان با توجه به شاخصه های زیست محیطی با 4 درصد افزایش در سال 86 به 120 هزار و 499 تن رسیده و اقدامات کم نظیری در حوزه جلوگیری از انقراض گونه ها و رهاسازی ماهیان مولد در این سه سال صورت گرفته است.