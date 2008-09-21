رژه بزرگ نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، در رژه بزرگ نیروهای مسلح کشورمان که امروز درتهران سراسر کشور به اجرا گذاشته میشود، انواع تجهیزات زمینی همچون تانکهای ذوالفقار و توسن، نفربرها و توپهای خودکشش به نمایش در خواهد آمد.
نمایش اقتدار یگانهای مجهز نیروی زمینی سپاه و ارتش، انواع خودروهای زرهی، تجهیزات پدافند هوایی و سلاحهای مدرن انفرادی و سنگین از دیگر تجهیزات رژه امروز نیروهای مسلح کشورمان است که در کنار آن اقشار مختلف بسیج و نیروی انتظامی توانمندی های خود را در معرض دید عموم قرار خواهند داد.
همچنین انواع موشکهای زمین به زمین از جمله شهاب(1-2 و3 )، زلزال و نازعات به همراه موشکهای دریایی مانند نور و کوثر، بمبهای هدایت شونده و تجهیزات الکترونیکی از دیگر ادواتی است که امروز در نمایش اقتدار نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در معرض دید عموم قرار خواهد گرفت.
در بخش دریایی نیز علاوه بر رژه گسترده و با شکوه یگانهای دریایی مستقر در آبهای جنوبی کشورمان، تجهیزاتی همچون زیردریاییهای مربوط، انواع مینها، اژدرها و ماکت تجهیزات بزرگ دریایی مانند ناوشکن و ناوچههای موشک انداز به نمایش گذاشته خواهد شد.
رژه بزرگ نیروهای مسلح کشورمان در تهران دقایقی پیش در جوار حرم بنیانگذار انقلاب اسلامی آغاز شد.
تا ساعتی دیگر رئیس جمهور در این مراسم سخنرانی خواهد کرد .
